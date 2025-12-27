Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника

Лидеры Европы надеются на положительный результат новых переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Несмотря на это, европейских союзников также накрыла волна паники, ведь от главы Белого дома можно ожидать чего угодно.
Главные тезисы
- Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям из-за непредсказуемости Трампа.
- В США выражают надежду на продуктивную встречу между украинским и американским лидерами.
Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Как утверждают анонимные источники СМИ, во время переговоров Зеленского и Трампа, которые состоятся уже 28 декабря, не будет европейских союзников.
Что важно понимать, официальный Киев уже несколько месяцев добивался встреч на уровне президентов Украины и США.
Лидеры Европы рассчитывают на положительный результат, ведь они оценивают текущую динамику отношений между командами Зеленского и Трампа как действительно продуктивную.
Несмотря на это, в ЕС отдают себе отчет, что позиция президента США в отношении Украины может резко измениться в любой момент.
На этом фоне среди некоторых европейских союзников Киева царят панические настроения.
В США надеются, что встреча украинского и американского лидеров будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны команд Зеленского и Трампа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-