Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника
Категория
Политика
Дата публикации

Встреча Зеленского и Трампа — в ЕС началась паника

Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа
Читати українською
Источник:  CNN

Лидеры Европы надеются на положительный результат новых переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Несмотря на это, европейских союзников также накрыла волна паники, ведь от главы Белого дома можно ожидать чего угодно.

Главные тезисы

  • Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям из-за непредсказуемости Трампа.
  • В США выражают надежду на продуктивную встречу между украинским и американским лидерами.

Лидеры Европы готовятся к худшим сценариям в преддверии встречи Зеленского и Трампа

Как утверждают анонимные источники СМИ, во время переговоров Зеленского и Трампа, которые состоятся уже 28 декабря, не будет европейских союзников.

Что важно понимать, официальный Киев уже несколько месяцев добивался встреч на уровне президентов Украины и США.

Лидеры Европы рассчитывают на положительный результат, ведь они оценивают текущую динамику отношений между командами Зеленского и Трампа как действительно продуктивную.

Несмотря на это, в ЕС отдают себе отчет, что позиция президента США в отношении Украины может резко измениться в любой момент.

На этом фоне среди некоторых европейских союзников Киева царят панические настроения.

С Трампом нет сценариев с низким уровнем риска, — заявил журналистам одно из должностных лиц НАТО.

В США надеются, что встреча украинского и американского лидеров будет продуктивной после недели интенсивных усилий со стороны команд Зеленского и Трампа.

