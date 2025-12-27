Трамп оценил шансы на быстрое достижение мира между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп откровенно признался, что сейчас оптимистично настроен в вопросе финального подписания мирного соглашения во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в его клуб Mar-a-Lago в воскресенье, 28 декабря.
Главные тезисы
- Трамп верит в быстрое завершение российско-украинской войны.
- Несмотря на это, он понимает, что это очень сложная задача.
Трамп верит, что скоро завершит российско-украинскую войну
Американские журналисты попросили главу Белого дома оценить шансы на заключение мирного соглашения между Киевом и Москвой в ближайшем будущем.
Как считает американский лидер, по состоянию на сегодняшний день команды президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако, мол, по-разному.
Дональд Трамп также не скрывает, что завершение российско-украинской войны оказалось действительно сложным вопросом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-