Трамп оценил шансы на быстрое достижение мира между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп откровенно признался, что сейчас оптимистично настроен в вопросе финального подписания мирного соглашения во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в его клуб Mar-a-Lago в воскресенье, 28 декабря.

Трамп верит, что скоро завершит российско-украинскую войну

Американские журналисты попросили главу Белого дома оценить шансы на заключение мирного соглашения между Киевом и Москвой в ближайшем будущем.

Ну, я думаю, у нас есть хорошие шансы на это. Дональд Трамп Президент США

Как считает американский лидер, по состоянию на сегодняшний день команды президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина якобы заинтересованы в достижении договоренностей, однако, мол, по-разному.

Я думаю, они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия хочет это сделать. Но каждый раз, когда один хочет это сделать, другой не хочет, — пожаловался глава Белого дома. Поделиться

Дональд Трамп также не скрывает, что завершение российско-украинской войны оказалось действительно сложным вопросом.