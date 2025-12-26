"Это слабость". Путин злится из-за смены позиции Трампа касательно Украины
"Это слабость". Путин злится из-за смены позиции Трампа касательно Украины

Путин не может полностью склонить Трампа на свою сторону
Российский диктатор Владимир Путин признался своему окружению, что возмущен резким изменением позиции команды президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины. Как выяснилось, официальный Вашингтон не спешит выполнять то, что американский лидер пообещал главе Кремля на переговорах в Анкоридже.

Главные тезисы

  • Путин утверждает, что обсуждается вопрос совместного с США (а не с Украиной) управления Запорожской АЭС.
  • Также диктатор до сих пор добивается, чтобы Киев отдал ему всю Донецкую область.

Путин не может полностью склонить Трампа на свою сторону

Российское издание “Коммерсантъ” от своих инсайдеров узнало, что глава Кремля не собирается идти на компромиссы в рамках мирных переговоров.

К примеру, Путин продолжает цинично требовать передать РФ всю территорию Донецкой области, которую его армия не может захватить последние 11 лет.

По словам анонимных источников, 25 декабря российский диктатор созвал традиционное предновогоднее заседание Госсовета.

Именно во время него глава Кремля рассказывал о переговорах с командами Трампа и Зеленского по поводу так называемого мирного плана.

Он (Путин — ред.) рассказывал о договоренностях в Анкоридже, о плане американской стороны и о том, какие позиции тогда были, можно сказать, на ходу согласованы. И что от некоторых своих предложений американцы отошли в результате переговоров с европейцами. И что это — слабость, — заявил один из инсайдеров.

