"Это слабость". Путин злится из-за смены позиции Трампа касательно Украины

Российский диктатор Владимир Путин признался своему окружению, что возмущен резким изменением позиции команды президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины. Как выяснилось, официальный Вашингтон не спешит выполнять то, что американский лидер пообещал главе Кремля на переговорах в Анкоридже.

Путин не может полностью склонить Трампа на свою сторону

Российское издание “Коммерсантъ” от своих инсайдеров узнало, что глава Кремля не собирается идти на компромиссы в рамках мирных переговоров.

К примеру, Путин продолжает цинично требовать передать РФ всю территорию Донецкой области, которую его армия не может захватить последние 11 лет.

По словам анонимных источников, 25 декабря российский диктатор созвал традиционное предновогоднее заседание Госсовета.

Именно во время него глава Кремля рассказывал о переговорах с командами Трампа и Зеленского по поводу так называемого мирного плана.