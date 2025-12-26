"Це слабкість". Путін лютує через зміну позиції Трампа щодо України

Російський диктатор Володимир Путін зізнався своєму оточенню, що обурений різкою зміною позиції команди президента США Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України. Як виявилося, офіційний Вашингтон не поспішає виконувати те, що американський лідер пообіцяв главі Кремля на переговорах в Анкориджі.

Путін не може повністю схилити Трампа на свій бік

Російське видання "Коммерсантъ" від своїх інсайдерів дізналося, що глава Кремля не збирається йти на компроміси у межах мирних перемовин.

До прикладу, Путін продовжує цинічно вимагати передати РФ всю територію Донецької області, які його армія не може захопити останні 11 років.

За словами анонімних джерел, 25 грудня російський диктатор скликав традиційне передноворічне засідання Держради.

Саме під час нього глава Кремля розповідав про перемовини з командами Трампа та Зеленського щодо так званого мирного плану.