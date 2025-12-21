"Він не досяг цілей". Рубіо публічно принизив Путіна
Рубіо закликає Україну та РФ до компромісів

Рубіо закликає Україну та РФ до компромісів
Read in English
Джерело:  The Independent

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що офіційні Київ та Москва повинні піти на компроміси під час мирних перемовин, щоб добитися завершення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Команда Трампа знає, що Путін програє війну.
  • Попри це, добивається поступок не лише від України, а й від Росії.

Рубіо закликає Україну та РФ до компромісів

На переконання американського державного секретаря, завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "чимось поступилися".

Марко Рубіо також повідомив, що команда Дональда Трампа наразі намагається дізнатися, "на що готові піти” і Україна, і Росія.

Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Про це він говорив відкрито… Ми знаємо, чого він хотів домогтися спочатку, коли почалася війна. Він не досяг цих цілей.

Марко Рубіо

Марко Рубіо

Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, нещодавно представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв розкрив перші подробиці переговорів США і РФ у Маямі.

Він назвав їх конструктивними й додав, що зустрічі сторін будуть продовжуватися.

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив про готовність Путіна вести діалог із Макроном щодо України, але за умови, що "є обопільна політична воля".

Буданов попередив про плани Путіна
Макрон хоче провести переговори з Путіним
Рютте публічно висміяв Путіна та армію РФ

