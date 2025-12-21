"Він не досяг цілей". Рубіо публічно принизив Путіна

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що офіційні Київ та Москва повинні піти на компроміси під час мирних перемовин, щоб добитися завершення російсько-української війни.
Головні тези:
- Команда Трампа знає, що Путін програє війну.
- Попри це, добивається поступок не лише від України, а й від Росії.
Рубіо закликає Україну та РФ до компромісів
На переконання американського державного секретаря, завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "чимось поступилися".
Марко Рубіо також повідомив, що команда Дональда Трампа наразі намагається дізнатися, "на що готові піти” і Україна, і Росія.
Що важливо розуміти, нещодавно представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв розкрив перші подробиці переговорів США і РФ у Маямі.
Він назвав їх конструктивними й додав, що зустрічі сторін будуть продовжуватися.
Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив про готовність Путіна вести діалог із Макроном щодо України, але за умови, що "є обопільна політична воля".
