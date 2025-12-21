"Він не досяг цілей". Рубіо публічно принизив Путіна

Шеф американської дипломатії Марко Рубіо заявив, що офіційні Київ та Москва повинні піти на компроміси під час мирних перемовин, щоб добитися завершення російсько-української війни.

Рубіо закликає Україну та РФ до компромісів

На переконання американського державного секретаря, завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "чимось поступилися".

Марко Рубіо також повідомив, що команда Дональда Трампа наразі намагається дізнатися, "на що готові піти” і Україна, і Росія.

Я не знаю, чи хоче Путін укласти угоду, чи Путін хоче захопити всю країну. Про це він говорив відкрито… Ми знаємо, чого він хотів домогтися спочатку, коли почалася війна. Він не досяг цих цілей. Марко Рубіо Глава Держдепу США

Що важливо розуміти, нещодавно представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв розкрив перші подробиці переговорів США і РФ у Маямі.

Він назвав їх конструктивними й додав, що зустрічі сторін будуть продовжуватися.

Речник Кремля Дмитро Пєсков оголосив про готовність Путіна вести діалог із Макроном щодо України, але за умови, що "є обопільна політична воля".