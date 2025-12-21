"Он не достиг целей". Рубио публично унизил Путина
Политика
Дата публикации

"Он не достиг целей". Рубио публично унизил Путина

Рубио призывает Украину и РФ к компромиссам
Читати українською
Источник:  The Independent

Шеф американской дипломатии Марк Рубио заявил, что официальные Киев и Москва должны пойти на компромиссы во время мирных переговоров, чтобы добиться завершения российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Команда Трампа знает, что Путин проигрывает войну.
  • Несмотря на это, добивается уступок не только от Украины, но и от России.

По убеждению американского государственного секретаря, завершение войны требует, чтобы обе стороны "чем-то уступили".

Марко Рубио также сообщил, что команда Дональда Трампа пытается узнать, "на что готовы пойти обе стороны".

Я не знаю, хочет ли Путин заключить соглашение, хочет ли Путин захватить всю страну. Об этом он говорил открыто… Мы знаем, чего он хотел добиться сначала, когда началась война. Он не достиг этих целей.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

Что важно понимать, недавно представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев раскрыл первые подробности переговоров США и РФ в Майами.

Он назвал их конструктивными и добавил, что встречи сторон будут продолжены.

Спикер Кремля Дмитрий Песков объявил о готовности Путина вести диалог с Макроном касатеьно Украины, но при условии, что "есть обоюдная политическая воля".

