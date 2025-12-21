Шеф американской дипломатии Марк Рубио заявил, что официальные Киев и Москва должны пойти на компромиссы во время мирных переговоров, чтобы добиться завершения российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Команда Трампа знает, что Путин проигрывает войну.
- Несмотря на это, добивается уступок не только от Украины, но и от России.
Рубио призывает Украину и РФ к компромиссам
По убеждению американского государственного секретаря, завершение войны требует, чтобы обе стороны "чем-то уступили".
Марко Рубио также сообщил, что команда Дональда Трампа пытается узнать, "на что готовы пойти обе стороны".
Что важно понимать, недавно представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев раскрыл первые подробности переговоров США и РФ в Майами.
Он назвал их конструктивными и добавил, что встречи сторон будут продолжены.
Спикер Кремля Дмитрий Песков объявил о готовности Путина вести диалог с Макроном касатеьно Украины, но при условии, что "есть обоюдная политическая воля".
