Макрон готовится к переговорам с Путиным касательно Украины

Источник:  BFM TV

21 декабря Елисейский дворец официально подтвердил, что приветствует заявление властей РФ о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Главные тезисы

  • Пока не разглашается, когда состоятся переговоры Макрона и Путина.
  • Париж утверждает, что в процесс будут вовлечены Зеленский и европейские лидеры.

Макрон хочет провести переговоры с Путиным

19 декабря президент Франции выразил мнение, что только возобновление непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным поможет завершить войну РФ против Украины.

Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной основы для возобновления этой дискуссии должным образом… Иначе мы будем обсуждать между собой, переговорщики, которые потом пойдут и будут обсуждать с россиянами самостоятельно. Это не идеальный вариант.

Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции

На заявление французского лидера довольно быстро отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он четко дал понять, что Путин, мол, готов к переговорам с Макроном.

Официальный Париж уже поприветствовал это неожиданное решение российского диктатора.

Мы приветствуем, что Кремль дал публичное согласие на такой подход. В ближайшие дни мы сообщим о самом лучшем способе действий, — сказано в заявлении Елисейского дворца.

Команда Макрона уверяет международную общественность, что любые дискуссии с Кремлем будут проходить "в условиях полной прозрачности" с украинским лидером Владимиром Зеленским и союзниками в Европе.

