Макрон готовится к переговорам с Путиным касательно Украины

21 декабря Елисейский дворец официально подтвердил, что приветствует заявление властей РФ о готовности российского диктатора Владимира Путина к переговорам с французским лидером Эмманюэлем Макроном.
Главные тезисы
- Пока не разглашается, когда состоятся переговоры Макрона и Путина.
- Париж утверждает, что в процесс будут вовлечены Зеленский и европейские лидеры.
Макрон хочет провести переговоры с Путиным
19 декабря президент Франции выразил мнение, что только возобновление непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным поможет завершить войну РФ против Украины.
На заявление французского лидера довольно быстро отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он четко дал понять, что Путин, мол, готов к переговорам с Макроном.
Официальный Париж уже поприветствовал это неожиданное решение российского диктатора.
Команда Макрона уверяет международную общественность, что любые дискуссии с Кремлем будут проходить "в условиях полной прозрачности" с украинским лидером Владимиром Зеленским и союзниками в Европе.
