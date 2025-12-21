Кипр принял важное решение для помощи Украине
Кипр принял важное решение для помощи Украине

Кипр настроен усилить поддержку Украины
Президент Кипра Никос Христодолидис официально подтвердил, что его страна сделает поддержку Украины приоритетом своего председательства в Совете Европейского Союза, которое стартует уже 1 января 2026 года.

Главные тезисы

  • В последующие полгода поддержка Украины будет оставаться приоритетом в ЕС.
  • Кипр имеет прямое представление о том, что означает вторжение и оккупация.

Кипр настроен усилить поддержку Украины

Никос Христодолидис обратил внимание на то, что полномасштабная война России против Украины ярчайшим образом продемонстрировала важность укрепления европейской архитектуры безопасности, оборонной готовности ЕС его способности защищать своих граждан.

Лидер Кипра также публично пообещал, что в течение следующих месяцев поддержка Украины будет оставаться приоритетом в Европейском союзе, в том числе благодаря четкой позиции его страны.

Конечно, не могло быть иначе, учитывая, что мы, Кипр, Республика Кипр, имеем непосредственное представление о том, что означает вторжение, оккупация, нарушение основных принципов и прав.

Никос Христодолидис

Никос Христодолидис

Президент Кипра

Как отметил Никос Христодолидис, председательство его страны в Евросоюзе также будет способствовать быстрому внедрению "белой книги" о будущем европейской обороны и сопутствующей "дорожной карте" для достижения оборонной готовности ЕС к 2030 году.

Мы будем действовать с реализмом и амбициями. Мы полностью убеждены, что Европа может и должна ответить на вызовы нашего времени, — подчеркнул лидер Кипра.

Украина
Политика
Украина
