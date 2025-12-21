Кіпр ухвалив важливе рішення для допомоги Україні

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс офіційно підтвердив, що його країна зробить підтримку України пріоритетом свого головування у Раді Європейського Союзу, яке стартує уже 1 січня 2026 року.
Головні тези:
- Протягом наступних пів року підтримка України залишатиметься пріоритетом в ЄС.
- Кіпр має безпосереднє уявлення про те, що означає вторгнення та окупація.
Кіпр налаштований посилити підтримку України
Нікос Христодулідіс звернув увагу на те, що повномасштабна війна Росії проти України найяскравішим чином продемонструвала важливість зміцнення європейської архітектури безпеки, оборонної готовності ЄС його здатності захищати своїх громадян.
Лідер Кіпру також публічно пообіцяв, що протягом наступних місяців підтримка України залишатиметься пріоритетом в Європейському союзі, зокрема й завдяки чіткій позиції його країни.
Як зазначив Нікос Христодулідіс, головування його країни в Євросоюзі також посприяє швидкому впровадженню "білої книги" про майбутнє європейської оборони та супутньої "дорожньої карти" для досягнення оборонної готовності ЄС до 2030 року.
