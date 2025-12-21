ЗСУ підтвердили вивезення армією РФ понад 50 цивільних з Сумщини

Офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій повідомив ЗМІ, що російські загарбники дійсно перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 мирних мешканців регіону.

Росіяни продовжують викрадати українців

За словами Лиховія, на тлі наступу ворога українські захисники відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. На цій ділянці фронту наразі почалися стабілізаційні дії, уточнив він.

Окрім того, офіційно підтверджується, що після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію країни-агресорки.

Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, — розповів офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ.

Що важливо розуміти, правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.

На тлі останніх подій українські воїни вкотре закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися.