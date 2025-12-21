Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 75 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20-21 грудня російській загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Підтверджено влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про результати своєї роботи
Нова атака росіян розпочалася о 18:00 20 грудня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.
Варто також зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
