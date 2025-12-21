Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 75 цілей
Повітряний бій Росії та України — знешкоджено 75 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про результати своєї роботи
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 20-21 грудня російській загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Підтверджено влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про результати своєї роботи

Нова атака росіян розпочалася о 18:00 20 грудня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф., Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим.

Варто також зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 75 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

