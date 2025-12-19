США скасували частину важливих антиросійських санкцій

Міністерство фінансів США ухвалило рішення щодо виключення зі списку обмежень деяких компаній, які продавали країні-агресорці РФ підсанкційне обладнання, зокрема й для оборонного сектору.

США ослаблюють санкційний тиск на РФ

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, зі санкційного списку виключили кіпрську Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка.

Що важливо розуміти, вона є дочірньою фірмою інвестиційної компанії, що знаходиться у Москві.

Під санкціями все ще залишились московські юридичні особи цієї організації.

Окрім того, вказано, що Штати вирішили скасувати санкції, введені проти дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які експортували до Росії підсанкційне обладнання, яке та використовувала у своєму військово-промисловому комплексі.

Із санкційного списку видалили фінську компанію Hi-Tech Koneisto та її топменеджерку, громадянку Фінляндії Євгенію Дремову.

Що важливо розуміти, вони постачали російським підсанкційним компаніям оптоелектронне і лабораторне обладнання.

Поки команда американського лідера Дональда Трампа не розкривала причини такого рішення.

Наразі також не повідомляється, чи змінить Білий дім свою політику щодо російських компаній, які були кінцевими отримувачами продукції від зазначених посередників.