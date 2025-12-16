Вирок імперським амбіціям РФ. Що насправді змінює Берлінська декларація

Український науковець та підприємець Едуард Рубін уважно та детально проаналізував Берлінську декларацію — спільну заяву європейських лідерів від 15 грудня 2025 року. На переконання експерта, цей документ фактично вказує на те, що “Захід переходить Рубікон”.

Лідери Європи змінюють архітектуру безпеки континенту

Едуард Рубін звертає увагу на те, що підписи під документом поставили важковаговики: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери Італії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Данії.

Експерт зробив детальний аналіз 6 головних пунктів Берлінської декларації.

1. Армія мирного часу: 800 000 багнетів

Цитата: «Забезпечити стійку підтримку Україні для створення збройних сил, чисельність яких має залишатися на рівні 800 000 осіб...» Поширити

Що це означає:

Це кінець будь-яким розмовам про «демілітаризацію». Захід офіційно підписується під тим, що в України буде найбільша армія в Європі. Для порівняння: Бундесвер планує досягти 203 тисяч до 2031 року.

Україна триматиме під рушницею майже мільйон людей. Це не просто оборона, це найпотужніший фактор стримування. Така армада, оснащена західною зброєю, робить будь-яку спробу нового бліцкригу з боку рф самогубством.

2. Європейський легіон: «Коаліція рішучих»

Цитата: «Європейські "Багатонаціональні сили в Україні" (Multinational force Ukraine), сформовані з охочих країн... за підтримки США». Поширити

Що це означає:

Вперше офіційно заявлено про введення іноземних військ. Формулювання «сприяння у відновленні», «захист неба» та «безпека на морі» розв'язує руки.

Це «НАТО-лайт». Війська Альянсу заходять в Україну не під прапором НАТО (щоб не лякати Вашингтон), а як «Коаліція охочих». Вони візьмуть на себе тил, логістику, ППО та охорону кордонів з Білоруссю і Придністров'ям, вивільняючи бойові частини ЗСУ для східного фронту.

3. Американський нагляд

Цитата: «Механізм контролю припинення вогню під керівництвом США з міжнародною участю».

Що це означає:

Трамп не хоче посилати солдатів, але він готовий бути «шерифом». Американці очолять моніторингову місію. Це гарантія того, що будь-яке порушення «тиші» з боку рф буде зафіксовано не беззубим ОБСЄ, а представниками Вашингтона. А стріляти в бік американського прапора — погана прикмета навіть для кремля.

4. Юридичні гарантії (замість Будапештського меморандуму)

Цитата: «Юридично зобов'язуючі гарантії безпеки: у разі нападу — обов'язок реагувати військовими, розвідувальними та економічними заходами». Поширити

Що це означає:

Це та сама «5-а стаття», але прописана у двосторонніх договорах. Якщо рф сіпнеться знову, Європа зобов'язується не «висловлювати занепокоєння», а вступати в конфлікт: давати зброю, розвіддані та вводити війська.

5. Гроші агресора

Цитата: «Російські активи в ЄС залишаються замороженими». Поширити

Що це означає:

путін сподівався виторгувати розморожування активів в обмін на мир. Не вийшло. Гроші залишаються в заручниках і, судячи з усього, підуть на той самий «план Маршалла» для України. Економіка відновлення будуватиметься на конфіскованих мільярдах рф.

6. Шлях до ЄС

Цитата: «Підтримка вступу України до ЄС». Поширити

Що це означає:

Це політична точка неповернення. Україна остаточно йде з орбіти «русского міра» в економічний і політичний простір Європи.

На переконання Рубіна, цей документ — результат жорсткого компромісу між бажанням Трампа швидко закінчити війну і страхами Європи залишитися сам на сам з Путіним.

Трамп отримує: лаври миротворця, зупинку гарячої фази та перекладання фінансових витрат на Європу. Європа отримує: буферну зону, захищену 800-тисячною армією. Україна отримує: виживання, гарантії безпеки, гроші на відновлення і перспективу ЄС, нехай і ціною болючих територіальних компромісів (де-факто, але не де-юре). Едуард Рубін Український науковець та підприємець

Окрім того, це рішення зажене Путіна у стратегічний глухий кут, адже замість слабкої нейтральної країни біля кордонів — військовий монстр, інтегрований у Захід.