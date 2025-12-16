Вирок імперським амбіціям РФ. Що насправді змінює Берлінська декларація

Український науковець та підприємець Едуард Рубін уважно та детально проаналізував Берлінську декларацію — спільну заяву європейських лідерів від 15 грудня 2025 року. На переконання експерта, цей документ фактично вказує на те, що “Захід переходить Рубікон”.
Головні тези:
- У Берліні сталося те, чого в Москві боялися найбільше.
- Європейські союзники врешті ухвалили низку доленосних рішень щодо України.
Лідери Європи змінюють архітектуру безпеки континенту
Едуард Рубін звертає увагу на те, що підписи під документом поставили важковаговики: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також лідери Італії, Польщі, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Фінляндії та Данії.
Експерт зробив детальний аналіз 6 головних пунктів Берлінської декларації.
1. Армія мирного часу: 800 000 багнетів
Що це означає:
Це кінець будь-яким розмовам про «демілітаризацію». Захід офіційно підписується під тим, що в України буде найбільша армія в Європі. Для порівняння: Бундесвер планує досягти 203 тисяч до 2031 року.
Україна триматиме під рушницею майже мільйон людей. Це не просто оборона, це найпотужніший фактор стримування. Така армада, оснащена західною зброєю, робить будь-яку спробу нового бліцкригу з боку рф самогубством.
2. Європейський легіон: «Коаліція рішучих»
Що це означає:
Вперше офіційно заявлено про введення іноземних військ. Формулювання «сприяння у відновленні», «захист неба» та «безпека на морі» розв'язує руки.
Це «НАТО-лайт». Війська Альянсу заходять в Україну не під прапором НАТО (щоб не лякати Вашингтон), а як «Коаліція охочих». Вони візьмуть на себе тил, логістику, ППО та охорону кордонів з Білоруссю і Придністров'ям, вивільняючи бойові частини ЗСУ для східного фронту.
3. Американський нагляд
Цитата: «Механізм контролю припинення вогню під керівництвом США з міжнародною участю».
Що це означає:
Трамп не хоче посилати солдатів, але він готовий бути «шерифом». Американці очолять моніторингову місію. Це гарантія того, що будь-яке порушення «тиші» з боку рф буде зафіксовано не беззубим ОБСЄ, а представниками Вашингтона. А стріляти в бік американського прапора — погана прикмета навіть для кремля.
4. Юридичні гарантії (замість Будапештського меморандуму)
Що це означає:
Це та сама «5-а стаття», але прописана у двосторонніх договорах. Якщо рф сіпнеться знову, Європа зобов'язується не «висловлювати занепокоєння», а вступати в конфлікт: давати зброю, розвіддані та вводити війська.
5. Гроші агресора
Що це означає:
путін сподівався виторгувати розморожування активів в обмін на мир. Не вийшло. Гроші залишаються в заручниках і, судячи з усього, підуть на той самий «план Маршалла» для України. Економіка відновлення будуватиметься на конфіскованих мільярдах рф.
6. Шлях до ЄС
Що це означає:
Це політична точка неповернення. Україна остаточно йде з орбіти «русского міра» в економічний і політичний простір Європи.
На переконання Рубіна, цей документ — результат жорсткого компромісу між бажанням Трампа швидко закінчити війну і страхами Європи залишитися сам на сам з Путіним.
Окрім того, це рішення зажене Путіна у стратегічний глухий кут, адже замість слабкої нейтральної країни біля кордонів — військовий монстр, інтегрований у Захід.
