Приговор имперским амбициям РФ. Что изменит Берлинская декларация

Украинский ученый и предприниматель Эдуард Рубин внимательно проанализировал Берлинскую декларацию — совместное заявление европейских лидеров от 15 декабря 2025 года. По убеждению эксперта, этот документ фактически указывает на то, что "Запад переходит Рубикон".

Лидеры Европы меняют архитектуру безопасности континента

Эдуард Рубин обращает внимание на то, что подписи под документом поставили тяжеловесы: канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, а также лидеры Италии, Польши, Нидерландов, Норвегии.

Эксперт сделал подробный анализ 6 главных пунктов Берлинской декларации.

1. Армия мирного времени: 800 000

Цитата: «Обеспечить устойчивую поддержку Украины для создания вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 000 человек...» Поделиться

Что это значит:

Это конец любым разговорам о «демилитаризации». Запад официально подписывается под тем, что у Украины будет самая большая армия в Европе. Для сравнения: Бундесвер планирует достичь 203 тысяч к 2031 году.

Украина будет держать под ружьем почти миллион человек. Это не просто оборона, это самый мощный сдерживающий фактор. Такая армада, оснащенная западным оружием, предпринимает любую попытку нового блицкрига со стороны России самоубийством.

2. Европейский легион: «Коалиция решительных»

Цитата: «Европейские "Многонациональные силы в Украине" (Multinational force Ukraine), сформированные из желающих стран... при поддержке США». Поделиться

Что это значит:

Впервые официально заявлено о введении иностранных войск. Формулировка «содействия в восстановлении», «защита неба» и «безопасность на море» развязывает руки.

Это "НАТО-лайт". Войска Альянса заходят в Украину не под флагом НАТО (чтобы не пугать Вашингтон), а как «Коалиция желающих». Они примут на себя тыл, логистику, ПВО и охрану границ с Беларусью и Приднестровьем, высвобождая боевые части ВСУ для восточного фронта.

3. Американский надзор

Цитата: "Механизм контроля прекращения огня под руководством США с международным участием".

Что это значит:

Трамп не хочет отправлять солдат, но готов быть «шерифом». Американцы возглавят мониторинговую миссию. Это гарантия того, что любое нарушение «тишины» со стороны России будет зафиксировано не беззубым ОБСЕ, а представителями Вашингтона. А стрелять в сторону американского флага — плохая примета даже для кремля.

4. Юридические гарантии (вместо Будапештского меморандума)

Цитата: «Юридически обязывающие гарантии безопасности: в случае нападения — обязанность реагировать на военные, разведывательные и экономические меры». Поделиться

Что это значит:

Это та же «5-я статья», но прописанная в двусторонних договорах. Если Россия дернется снова, Европа обязуется не «выражать беспокойство», а вступать в конфликт: давать оружие, разведданные и вводить войска.

5. Деньги агрессора

Цитата: "Российские активы в ЕС остаются замороженными". Поделиться

Что это значит:

Путин надеялся выторговать размораживание активов в обмен на мир. Не вышло. Деньги остаются в заложниках и, судя по всему, пойдут на тот же план Маршалла для Украины. Экономика восстановления будет строиться на конфискованных миллиардах России.

6. Путь в ЕС

Цитата: Поддержка вступления Украины в ЕС. Поделиться

Что это значит:

Это политическая точка невозврата. Украина окончательно уходит с орбиты «российского мира» в экономическое и политическое пространство Европы.

По убеждению Рубина, этот документ — результат жесткого компромисса между желанием Трампа быстро закончить войну и страхами Европы остаться один на один с Путиным.

Трамп получает: лавры миротворца, остановку горячей фазы и перевод финансовых затрат на Европу. Европа получает: буферную зону, защищенную 800-тысячной армией. Украина получает: выживание, гарантии безопасности, деньги на восстановление и перспективу ЕС, пусть и ценой болезненных территориальных компромиссов (де-факто, но не де-юре). Эдуард Рубин Украинский ученый и предприниматель

Кроме того, это решение приведет Путина в стратегический тупик, ведь вместо слабой нейтральной страны у границ — военный монстр, интегрированный в Запад.