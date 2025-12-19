Трамп схвалив масштабну військову допомогу для України

18 грудня офіційно стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп підписав законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 рік з бюджетом у 901 мільярд доларів. Документ передбачає й багатомільйонну допомогу Силам оборони України.

США все-таки таки надаватимуть допомогу Україні

Як повідомляє пресслужба Білого дому, це рішення президента США було ухвалене 18 грудня — воно вже набуло чинності.

Дональд Трамп підписав документ під назвою S. 1071 "Закон про національну оборону на фінансовий 2026 рік".

Що важливо розуміти, цей закон регламентує фінансування програм Міністерства оборони, військового будівництва, а також програм національної безпеки, які координуються Міністерством енергетики та Державним департаментом.

Ба більше, відомо, що він також охоплює заходи щодо покращення добробуту військовослужбовців та визначає нові повноваження для впровадження змін у сфері національної й міжнародної безпеки, торгівлі та судової системи.

Документ, який підписав очільник Білого дому, передбачає щорічні військові витрати в розмірі 901 млрд доларів.

Згідно з рішенням Дональда Трампа, Україна отримає 800 млн доларів — по 400 млн доларів протягом 2026 і 2027 років.

Ці кошти будуть надані в межах Ініціативи допомоги у сфері безпеки, яка передбачає закупівлю американського озброєння для Сил оборони України.