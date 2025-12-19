Трамп одобрил масштабную военную помощь для Украины

18 декабря официально стало известно, что американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год с бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ предусматривает многомиллионную помощь Силам обороны Украины.
Главные тезисы
- Украина получит 400 млн. долларов в 2026 году и 400 млн. в 2027 году для закупки американского вооружения.
- Это решение знаменует важный шаг в поддержке Украины со стороны США.
США все же будут оказывать помощь Украине
Как сообщает пресс-служба Белого дома, это решение президента США было принято 18 декабря — оно уже вступило в силу.
Дональд Трамп подписал документ под названием S. 1071 г. "Закон о национальной обороне на финансовый 2026 год".
Что важно понимать, этот закон регламентирует финансирование программ Министерства обороны, военного строительства, а также программы национальной безопасности, координируемые Министерством энергетики и Государственным департаментом.
Более того, известно, что он также охватывает меры по улучшению благосостояния военнослужащих и определяет новые полномочия по внедрению изменений в сфере национальной и международной безопасности, торговли и судебной системы.
Документ, подписанный главой Белого дома, предусматривает ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.
Согласно решению Дональда Трампа, Украина получит 800 млн долларов — по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов.
Эти средства будут предоставлены в рамках Инициативы о помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для Сил обороны Украины.
