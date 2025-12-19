Трамп одобрил масштабную военную помощь для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп одобрил масштабную военную помощь для Украины

The White House
США все же будут оказывать помощь Украине
Читати українською

18 декабря официально стало известно, что американский лидер Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 год с бюджетом в 901 миллиард долларов. Документ предусматривает многомиллионную помощь Силам обороны Украины.

Главные тезисы

  • Украина получит 400 млн. долларов в 2026 году и 400 млн. в 2027 году для закупки американского вооружения.
  • Это решение знаменует важный шаг в поддержке Украины со стороны США.

США все же будут оказывать помощь Украине

Как сообщает пресс-служба Белого дома, это решение президента США было принято 18 декабря — оно уже вступило в силу.

Дональд Трамп подписал документ под названием S. 1071 г. "Закон о национальной обороне на финансовый 2026 год".

Что важно понимать, этот закон регламентирует финансирование программ Министерства обороны, военного строительства, а также программы национальной безопасности, координируемые Министерством энергетики и Государственным департаментом.

Более того, известно, что он также охватывает меры по улучшению благосостояния военнослужащих и определяет новые полномочия по внедрению изменений в сфере национальной и международной безопасности, торговли и судебной системы.

Документ, подписанный главой Белого дома, предусматривает ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.

Согласно решению Дональда Трампа, Украина получит 800 млн долларов — по 400 млн долларов в течение 2026 и 2027 годов.

Эти средства будут предоставлены в рамках Инициативы о помощи в сфере безопасности, которая предусматривает закупку американского вооружения для Сил обороны Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бюджет России погрузится в дефицит на ближайшие десятилетия
Власти РФ признают серьезные проблемы с бюджетом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС поддержал решение касательно 90 млрд евро для Украины
Украина получит 90 млрд евро ссуды от ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 108 целей
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?