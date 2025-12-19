Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 108 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 18-19 декабря российские оккупанты совершали нападение 160-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.
- Атака России продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
Новая атака РФ на Украину — какие последствия
Воздушное нападение россиян началось еще в 18.30 18 декабря.
На этот раз дроны летели с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово-РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.
Следует отметить, что около 90 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-