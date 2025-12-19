Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 108 целей
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 108 целей

Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 18-19 декабря российские оккупанты совершали нападение 160-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить большинство вражеских целей.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.
  • Атака России продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

Новая атака РФ на Украину — какие последствия

Воздушное нападение россиян началось еще в 18.30 18 декабря.

На этот раз дроны летели с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово-РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крыма.

Следует отметить, что около 90 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Окружение обманывает Путина и искажает реальную картину войны
Путин живет в иллюзиях и не хочет знать правду
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры
Трамп обещает Украине "платиновые" гарантии безопасности — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС поддержал решение касательно 90 млрд евро для Украины
Украина получит 90 млрд евро ссуды от ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?