ЕС поддержал решение касательно 90 млрд евро для Украины

Саммит Европейского союза официально принял решение об общем заимствовании для Украины в размере 90 млрд евро. С заявлением по этому поводу выступил президент Евросовета Антониу Кошта, а также немецкий канцлер Фридрих Мерц,

Украина получит 90 млрд евро ссуды от ЕС

Что важно понимать, за это решение члены Евросоюза проголосовали после того, как официальный Брюссель отказался от варианта "репарационного займа".

Мы договорились. Утверждено решение оказать Украине поддержку в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы. Мы обязались и выполнили его. Антониу Кошта Президент Евросовета

В настоящее время власти Евросоюза не раскрывают, какая схема финансирования будет использоваться в этом случае.

Журналисты обращают внимание на то, что это решение требовало утверждения по принципу единодушия.

На этом фоне немецкий лидер Мерц официально подтвердил, что деньги пойдут также на военные нужды Украины.

По его убеждению, указанной суммы достаточно для покрытия военных и бюджетных нужд Украины на ближайшие два года.