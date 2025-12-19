ЄС підтримав рішення щодо 90 млрд євро для України
Саміт Європейського союзу офіційно ухвалив рішення стосовно спільного запозичення для України у розмірі 90  млрд євро. З заявою з цього приводу виступив президент Євроради Антоніу Кошта, а також німецький канцлер Фрідріх Мерц, 

Головні тези:

  • Вказана сума покриє потреби України протягом 2026-2027 років.
  • Канцлер Мерц назвав це рішення вирішальним сигналом для Путіна.

Що важливо розуміти, за це рішення члени Євросоюзу проголосували після того, як офіційний Брюссель відмовився від варіанту "репараційної позики", який тривалий час обговорювали перед тим.

Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов'язання і виконали його.

Наразі влада Євросоюзу не розкриває, яка схема фінансування буде використовуватися у цьому випадку.

Журналісти звертають увагу на те, що це рішення вимагало затвердження за принципом одностайності.

На цьому тлі німецький лідер Мерц офіційно підтвердив, що кошти підуть також на військові потреби України.

На його переконання, вказаної суми цілком достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки.

Це вирішальний сигнал для закінчення війни, оскільки Путін піде на поступки лише тоді, коли зрозуміє, що його війна не принесе йому вигоди.

