ЄС підтримав рішення щодо 90 млрд євро для України

Саміт Європейського союзу офіційно ухвалив рішення стосовно спільного запозичення для України у розмірі 90 млрд євро. З заявою з цього приводу виступив президент Євроради Антоніу Кошта, а також німецький канцлер Фрідріх Мерц,

Україна отримає 90 млрд євро позики від ЄС

Що важливо розуміти, за це рішення члени Євросоюзу проголосували після того, як офіційний Брюссель відмовився від варіанту "репараційної позики", який тривалий час обговорювали перед тим.

Ми домовилися. Затверджено рішення надати Україні підтримку у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Ми взяли зобов'язання і виконали його. Антоніу Кошта Президент Євроради

Наразі влада Євросоюзу не розкриває, яка схема фінансування буде використовуватися у цьому випадку.

Журналісти звертають увагу на те, що це рішення вимагало затвердження за принципом одностайності.

На цьому тлі німецький лідер Мерц офіційно підтвердив, що кошти підуть також на військові потреби України.

На його переконання, вказаної суми цілком достатньо для покриття військових і бюджетних потреб України на найближчі два роки.