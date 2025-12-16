Уряд країни-агресорки РФ провів детальні розрахунки та дійшов висновку, що федеральний бюджет Росії буде дефіцитним найближчі два десятиліття, приблизно до 2042 року.
Головні тези:
- Доходи від ПДВ залишаться на поточному рівні — 7,5% ВВП.
- Також прогнозується, що рубль провалиться до рівня 133 руб. за долар у 2042 році.
Влада РФ визнає серйозні проблеми з бюджетом
Що важливо розуміти, в базовому прогнозі дефіцит у 2042 році зросте з очікуваних у поточному році 5,7 трлн руб. (2,6% від ВВП) до 21,6 трлн (2,9% від прогнозованого на 2042 р. ВВП).
Однак консервативний прогноз передбачає показник у 54,7 трлн — тобто вже 8,4% ВВП.
Окрім того, прогнозується, що доходи бюджету в середньому зростатимуть на 2,1% щорічно, зокрема нафтогазові — на 3%.
Базовий сценарій передбачає, що в 2042 році доходи складуть 104,1 трлн руб. (14,1% ВВП), тоді як консервативний — 89,9 трлн (13,8% ВВП).
Варто також зазначити, що прибутки від нафти і газу знизяться з поточних 4% до 1,9% ВВП.
