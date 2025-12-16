Уряд країни-агресорки РФ провів детальні розрахунки та дійшов висновку, що федеральний бюджет Росії буде дефіцитним найближчі два десятиліття, приблизно до 2042 року.

Влада РФ визнає серйозні проблеми з бюджетом

Що важливо розуміти, в базовому прогнозі дефіцит у 2042 році зросте з очікуваних у поточному році 5,7 трлн руб. (2,6% від ВВП) до 21,6 трлн (2,9% від прогнозованого на 2042 р. ВВП).

Однак консервативний прогноз передбачає показник у 54,7 трлн — тобто вже 8,4% ВВП.

Витрати, згідно з проектами уряду РФ, збільшаться в базовому сценарії майже втричі — з 42,8 трлн у 2025-му до 125,8 трлн (17% від ВВП) у 2042 році. У консервативному вони зростуть до 144,5 трлн (22,2% ВВП). Поширити

Окрім того, прогнозується, що доходи бюджету в середньому зростатимуть на 2,1% щорічно, зокрема нафтогазові — на 3%.

Базовий сценарій передбачає, що в 2042 році доходи складуть 104,1 трлн руб. (14,1% ВВП), тоді як консервативний — 89,9 трлн (13,8% ВВП).

Варто також зазначити, що прибутки від нафти і газу знизяться з поточних 4% до 1,9% ВВП.