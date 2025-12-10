Російська економіка критично потерпає через танення вічної мерзлоти

За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти (ВМ) у Росії збільшилася з 45 до 70 см, внаслідок чого у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів.

Вічна мерзлота руйнує економіку РФ

Це відбувається у критично важливих для економіки РФ регіонах, де розташовані головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.

Загалом вічна мерзлота займає 65% території Росії, у її зоні перебувають великі міста: Воркута, Норильськ, Якутськ, Магадан.

Саме на російські арктичні регіони з вічною мерзлотою припадає більш як половина всієї території Арктики, і саме там генерують 10% ВВП Росії та 20% її експорту, видобувається 18% нафти, 90% природного газу, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів.

Недалекоглядність радянських і російських інженерів та будівельників щодо проєктування інфраструктури виключно з розрахунку на вічну мерзлоту призвело до щорічної сезонної руйнації споруд — майже вся арктична житлова забудова (81%) тут створювалася між 1960 та 1999 роками.

Понад 40% будівель у зоні ВМ уже деформовані:

у Воркуті — 80%,

Магадані — 55%,

Діксоні — 35%,

Тіксі — 22%,

Якутську та Норильську — по 9–10%.

Водночас у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів.

До 2050 року населення територій ВМ у Росії скоротиться на 61% порівняно з 2017 роком і становитиме 1,7 млн людей.