Російська економіка критично потерпає через танення вічної мерзлоти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Російська економіка критично потерпає через танення вічної мерзлоти

Служба зовнішньої розвідки України
Росія
Read in English

За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти (ВМ) у Росії збільшилася з 45 до 70 см, внаслідок чого у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів.

Головні тези:

  • За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти збільшилася з 45 до 70 см, що призвело до руйнування інфраструктури в арктичних регіонах Росії.
  • Вічна мерзлота займає 65% території Росії, впливає на економіку країни, де видобувається значна частина нафти, газу, алмазів та інших корисних копалин.
  • Недбале проєктування інженерів у минулому спричинило сезонну руйнацію споруд у регіонах з вічною мерзлотою, що загрожує безпеці та економіці країни.

Вічна мерзлота руйнує економіку РФ

Це відбувається у критично важливих для економіки РФ регіонах, де розташовані головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.

Загалом вічна мерзлота займає 65% території Росії, у її зоні перебувають великі міста: Воркута, Норильськ, Якутськ, Магадан.

Саме на російські арктичні регіони з вічною мерзлотою припадає більш як половина всієї території Арктики, і саме там генерують 10% ВВП Росії та 20% її експорту, видобувається 18% нафти, 90% природного газу, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів.

Недалекоглядність радянських і російських інженерів та будівельників щодо проєктування інфраструктури виключно з розрахунку на вічну мерзлоту призвело до щорічної сезонної руйнації споруд — майже вся арктична житлова забудова (81%) тут створювалася між 1960 та 1999 роками.

Понад 40% будівель у зоні ВМ уже деформовані:

  • у Воркуті — 80%,

  • Магадані — 55%,

  • Діксоні — 35%,

  • Тіксі — 22%,

  • Якутську та Норильську — по 9–10%.

Водночас у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів.

До 2050 року населення територій ВМ у Росії скоротиться на 61% порівняно з 2017 роком і становитиме 1,7 млн людей.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ наближається до краху. У США висміяли дії Путіна
Салліван
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ зіткнулася ще з однією серйозною проблемою
У Росії почалася вугільна криза
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Економіка РФ летить у прірву — зростає лише сегмент ритуальних послуг
Служба зовнішньої розвідки України
цвинтар

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?