Російська економіка критично потерпає через танення вічної мерзлоти

За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти (ВМ) у Росії збільшилася з 45 до 70 см, внаслідок чого у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів.
Головні тези:
- За останні 30 років глибина сезонного протаювання верхньої частини вічної мерзлоти збільшилася з 45 до 70 см, що призвело до руйнування інфраструктури в арктичних регіонах Росії.
- Вічна мерзлота займає 65% території Росії, впливає на економіку країни, де видобувається значна частина нафти, газу, алмазів та інших корисних копалин.
- Недбале проєктування інженерів у минулому спричинило сезонну руйнацію споруд у регіонах з вічною мерзлотою, що загрожує безпеці та економіці країни.
Вічна мерзлота руйнує економіку РФ
Це відбувається у критично важливих для економіки РФ регіонах, де розташовані головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин.
Загалом вічна мерзлота займає 65% території Росії, у її зоні перебувають великі міста: Воркута, Норильськ, Якутськ, Магадан.
Саме на російські арктичні регіони з вічною мерзлотою припадає більш як половина всієї території Арктики, і саме там генерують 10% ВВП Росії та 20% її експорту, видобувається 18% нафти, 90% природного газу, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів.
Недалекоглядність радянських і російських інженерів та будівельників щодо проєктування інфраструктури виключно з розрахунку на вічну мерзлоту призвело до щорічної сезонної руйнації споруд — майже вся арктична житлова забудова (81%) тут створювалася між 1960 та 1999 роками.
Понад 40% будівель у зоні ВМ уже деформовані:
у Воркуті — 80%,
Магадані — 55%,
Діксоні — 35%,
Тіксі — 22%,
Якутську та Норильську — по 9–10%.
До 2050 року населення територій ВМ у Росії скоротиться на 61% порівняно з 2017 роком і становитиме 1,7 млн людей.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-