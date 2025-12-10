Российская экономика критически страдает из-за таяния вечной мерзлоты
Российская экономика критически страдает из-за таяния вечной мерзлоты

Служба внешней разведки Украины
РФ
За последние 30 лет глубина сезонного протаивания верхней части вечной мерзлоты (ВМ) в России увеличилась с 45 до 70 см, в результате чего в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров дорог.

Главные тезисы

  • Увеличение глубины протаивания вечной мерзлоты в России с 45 до 70 см за последние 30 лет угрожает инфраструктуре газопроводов и дорог, находящихся в зоне риска.
  • Большая часть добычи нефти, газа и других полезных ископаемых в России происходит в арктических регионах с вечной мерзлотой, что делает эту проблему критически важной для экономики страны.

Вечная мерзлота разрушает экономику РФ

Это происходит в критически важных для экономики РФ регионах, где расположены главные центры добычи нефти, газа и других полезных ископаемых.

В целом вечная мерзлота занимает 65% территории России, в ее зоне находятся крупные города: Воркута, Норильск, Якутск, Магадан.

Именно на российские арктические регионы с вечной мерзлотой приходится более половины всей территории Арктики, и именно там генерируют 10% ВВП России и 20% ее экспорта, добывается 18% нефти, 90% природного газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди и 60% меди.

Недальновидность советских и российских инженеров и строителей относительно проектирования инфраструктуры исключительно в расчете на вечную мерзлоту привела к ежегодному сезонному разрушению сооружений — почти вся арктическая жилая застройка (81%) здесь создавалась между 1960 и 1999 годами.

Более 40% зданий в зоне ВМ уже деформированы:

  • в Воркуте — 80%,

  • Магадане — 55%,

  • Диксоне — 35%,

  • Тикси — 22%,

  • Якутске и Норильске — по 9–10%.

В то же время в зоне риска находятся 1 260 км магистральных газопроводов и тысячи километров дорог.

К 2050 году население территорий ВМ в России сократится на 61% по сравнению с 2017 годом и составит 1,7 млн человек.

