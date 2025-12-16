Правительство страны-агрессорки РФ провело детальные расчеты и пришло к выводу, что федеральный бюджет России будет дефицитным в ближайшие два десятилетия, примерно до 2042 года.
Главные тезисы
- Доходы от НДС останутся на текущем уровне – 7,5% ВВП.
- Также прогнозируется, что рубль провалится до уровня 133 руб. за доллар в 2042 году.
Власти РФ признают серьезные проблемы с бюджетом
Что важно понимать, в базовом прогнозе дефицит в 2042 г. вырастет из ожидаемых в текущем году 5,7 трлн руб. (2,6% от ВВП) до 21,6 трлн. (2,9% от прогнозируемого на 2042 г. ВВП).
Однако консервативный прогноз предполагает показатель в 54,7 трлн., то есть уже 8,4% ВВП.
Кроме того, прогнозируется, что доходы бюджета в среднем будут расти на 2,1% ежегодно, в том числе нефтегазовые — на 3%.
Базовый сценарий подразумевает, что в 2042 году доходы составят 104,1 трлн руб. (14,1% ВВП), тогда как консервативный — 89,9 трлн (13,8% ВВП).
Следует также отметить, что доходы от нефти и газа снизятся с текущих 4% до 1,9% ВВП.
