Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 108 цілей
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - які наслідки

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 грудня російські окупанти здійснювали напад 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.
  • Атака Росії триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака РФ на Україну — які наслідки

Повітряний напад росіян розпочався ще о 18:30 18 грудня.

Цього разу дрони летіти із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово– РФ, Гвардійське — ТОТ АР Криму.

Варто зазначити, що близько 90 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

