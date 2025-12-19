Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 108 цілей

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 18-19 грудня російські окупанти здійснювали напад 160-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.
- Атака Росії триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
Нова атака РФ на Україну — які наслідки
Повітряний напад росіян розпочався ще о 18:30 18 грудня.
Цього разу дрони летіти із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово– РФ, Гвардійське — ТОТ АР Криму.
Варто зазначити, що близько 90 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
