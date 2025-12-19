США отменили часть важных антироссийских санкций

Министерство финансов США приняло решение об исключении из списка ограничений некоторых компаний, продававших стране-агрессорке РФ подсанкционное оборудование, в том числе и для оборонного сектора.
Главные тезисы
- Из списка исключили кипрскую Veles International Limited.
- Пока не раскрыты причины отмены санкций.
США ослабляют санкционное давление на РФ
Как сообщается на сайте Минфина США, из санкционного списка исключили кипрскую Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко.
Что важно понимать, она является дочерней фирмой находящейся в Москве инвестиционной компании.
Под санкциями все еще остались московские юридические лица этой организации.
Кроме того, указано, что Штаты решили отменить санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, экспортировавшей в Россию подсанкционное оборудование, использовавшееся в своем военно-промышленном комплексе.
Из санкционного списка удалили финскую компанию Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджерку, гражданку Финляндии Евгению Дремову.
Что важно понимать, они снабжали российские подсанкционные компании оптоэлектронным и лабораторным оборудованием.
Пока команда американского лидера Дональда Трампа не раскрывала причину такого решения.
Также не сообщается, изменит ли Белый дом свою политику в отношении российских компаний, которые были конечными получателями продукции от указанных посредников.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-