США отменили часть важных антироссийских санкций

Министерство финансов США приняло решение об исключении из списка ограничений некоторых компаний, продававших стране-агрессорке РФ подсанкционное оборудование, в том числе и для оборонного сектора.

США ослабляют санкционное давление на РФ

Как сообщается на сайте Минфина США, из санкционного списка исключили кипрскую Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко.

Что важно понимать, она является дочерней фирмой находящейся в Москве инвестиционной компании.

Под санкциями все еще остались московские юридические лица этой организации.

Кроме того, указано, что Штаты решили отменить санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, экспортировавшей в Россию подсанкционное оборудование, использовавшееся в своем военно-промышленном комплексе.

Из санкционного списка удалили финскую компанию Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджерку, гражданку Финляндии Евгению Дремову.

Что важно понимать, они снабжали российские подсанкционные компании оптоэлектронным и лабораторным оборудованием.

Пока команда американского лидера Дональда Трампа не раскрывала причину такого решения.

Также не сообщается, изменит ли Белый дом свою политику в отношении российских компаний, которые были конечными получателями продукции от указанных посредников.