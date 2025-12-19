США отменили часть важных антироссийских санкций
США отменили часть важных антироссийских санкций

Минфин США
США ослабляют санкционное давление на РФ
Министерство финансов США приняло решение об исключении из списка ограничений некоторых компаний, продававших стране-агрессорке РФ подсанкционное оборудование, в том числе и для оборонного сектора.

Главные тезисы

  • Из списка исключили кипрскую Veles International Limited.
  • Пока не раскрыты причины отмены санкций.

США ослабляют санкционное давление на РФ

Как сообщается на сайте Минфина США, из санкционного списка исключили кипрскую Veles International Limited и ее владельца Дмитрия Бугаенко.

Что важно понимать, она является дочерней фирмой находящейся в Москве инвестиционной компании.

Под санкциями все еще остались московские юридические лица этой организации.

Кроме того, указано, что Штаты решили отменить санкции, введенные против дубайской 365 Days Freight Services FZCO и турецкой Etasis, экспортировавшей в Россию подсанкционное оборудование, использовавшееся в своем военно-промышленном комплексе.

Из санкционного списка удалили финскую компанию Hi-Tech Koneisto и ее топ-менеджерку, гражданку Финляндии Евгению Дремову.

Что важно понимать, они снабжали российские подсанкционные компании оптоэлектронным и лабораторным оборудованием.

Пока команда американского лидера Дональда Трампа не раскрывала причину такого решения.

Также не сообщается, изменит ли Белый дом свою политику в отношении российских компаний, которые были конечными получателями продукции от указанных посредников.

