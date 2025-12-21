Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 75 целей
Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 75 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20-21 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Подтверждено попадание 19 ударных БПЛА на 8 локациях.
  • Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака россиян началась в 18:00 20 декабря.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Следует также отметить, что около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

