Воздушное сражение России и Украины — обезврежено 75 целей

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 20-21 декабря российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 97 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

ПВО отчитывается о результатах своей работы

Новая атака россиян началась в 18:00 20 декабря.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым.

Следует также отметить, что около 60 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 75 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, западе и востоке страны. Поделиться

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.