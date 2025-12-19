"Талантливый актер". Путин цинично похвалил Зеленского
"Талантливый актер". Путин цинично похвалил Зеленского

Путин не хочет признать, что армия РФ проигрывает битву за Купянск
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин продолжает публично врать, что российские оккупанты успешно наступают на всех направлениях. Кроме того, он отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы в Купянске, о захвате которого глава Кремля заявлял недавно.

Главные тезисы

  • Путин заявил, что до конца года ждет "успехов" российских захватчиков на линии боевого столкновения.
  • Однако он ничего не говорит о поражениях своей армии на фронте.

Путин не хочет признать, что армия РФ проигрывает битву за Купянск

Российские пропагандисты поинтересовались, как он отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы при въезде в Купянск.

Путин сначала начал утверждать, что не следит за этим, а затем добавил, что президент Украины — "талантливый актер".

Поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, что стела (при въезде в Купянск — ред.) сейчас иначе выглядит. Ну чего стоять на пороге, заходи в дом, правильно? Если уже Купянск под их (ВСУ — ред.) контролем.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Глава Кремля также начал придумывать, что к Купянску "так просто" подойти невозможно, потому что над небом, как мухи, кружат беспилотники украинских и российских военных.

Что важно понимать, 2 декабря Путин громко "пригласил" иностранных журналистов, включая украинских, посетить Покровск и Купянск, чтобы показать контроль РФ над этими городами.

Однако уже 12 декабря украинские воины провели успешную контратаку под Купянском Харьковской области и оцепили российскую группировку в городе.

