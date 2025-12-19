"Талантливый актер". Путин цинично похвалил Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин продолжает публично врать, что российские оккупанты успешно наступают на всех направлениях. Кроме того, он отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы в Купянске, о захвате которого глава Кремля заявлял недавно.

Путин не хочет признать, что армия РФ проигрывает битву за Купянск

Российские пропагандисты поинтересовались, как он отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы при въезде в Купянск.

Путин сначала начал утверждать, что не следит за этим, а затем добавил, что президент Украины — "талантливый актер".

Поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, что стела (при въезде в Купянск — ред.) сейчас иначе выглядит. Ну чего стоять на пороге, заходи в дом, правильно? Если уже Купянск под их (ВСУ — ред.) контролем. Владимир Путин Российский диктатор

Глава Кремля также начал придумывать, что к Купянску "так просто" подойти невозможно, потому что над небом, как мухи, кружат беспилотники украинских и российских военных.

Что важно понимать, 2 декабря Путин громко "пригласил" иностранных журналистов, включая украинских, посетить Покровск и Купянск, чтобы показать контроль РФ над этими городами.

Однако уже 12 декабря украинские воины провели успешную контратаку под Купянском Харьковской области и оцепили российскую группировку в городе.