"Талантливый актер". Путин цинично похвалил Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин продолжает публично врать, что российские оккупанты успешно наступают на всех направлениях. Кроме того, он отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы в Купянске, о захвате которого глава Кремля заявлял недавно.
Главные тезисы
- Путин заявил, что до конца года ждет "успехов" российских захватчиков на линии боевого столкновения.
- Однако он ничего не говорит о поражениях своей армии на фронте.
Путин не хочет признать, что армия РФ проигрывает битву за Купянск
Российские пропагандисты поинтересовались, как он отреагировал на видео украинского лидера Владимира Зеленского у стелы при въезде в Купянск.
Путин сначала начал утверждать, что не следит за этим, а затем добавил, что президент Украины — "талантливый актер".
Глава Кремля также начал придумывать, что к Купянску "так просто" подойти невозможно, потому что над небом, как мухи, кружат беспилотники украинских и российских военных.
Что важно понимать, 2 декабря Путин громко "пригласил" иностранных журналистов, включая украинских, посетить Покровск и Купянск, чтобы показать контроль РФ над этими городами.
Однако уже 12 декабря украинские воины провели успешную контратаку под Купянском Харьковской области и оцепили российскую группировку в городе.
