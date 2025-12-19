Украина вернула 1003 тел воинов Сил обороны

19 декабря состоялся новый этап репатриационных мероприятий, в рамках которого в Украину вернули 1003 тела, которые, как утверждают власти РФ, принадлежат украинским военнослужащим.
Главные тезисы
- В скором времени будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация тел.
- К процессу привлечен Международный Комитет Красного Креста.
1003 тел украинских воинов вернули домой
С заявлением по этому поводу выступил Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).
Кроме того, указано, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы, а также идентификацию репатриированных тел.
Кроме того, команда КШЧП выразила благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ, Объединенному центру обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины.
