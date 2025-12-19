Украина вернула 1003 тел воинов Сил обороны

19 декабря состоялся новый этап репатриационных мероприятий, в рамках которого в Украину вернули 1003 тела, которые, как утверждают власти РФ, принадлежат украинским военнослужащим.

1003 тел украинских воинов вернули домой

С заявлением по этому поводу выступил Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).

Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1003 тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим, сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, указано, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы, а также идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести. Поделиться

Кроме того, команда КШЧП выразила благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ, Объединенному центру обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины.