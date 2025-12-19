Украина вернула 1003 тел воинов Сил обороны
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула 1003 тел воинов Сил обороны

КШВОВ
1003 тел украинских воинов вернули домой
Read in English
Читати українською

19 декабря состоялся новый этап репатриационных мероприятий, в рамках которого в Украину вернули 1003 тела, которые, как утверждают власти РФ, принадлежат украинским военнослужащим.

Главные тезисы

  • В скором времени будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация тел.
  • К процессу привлечен Международный Комитет Красного Креста.

1003 тел украинских воинов вернули домой

С заявлением по этому поводу выступил Координационный штаб по обращению с военнопленными (КШППВ).

Сегодня прошли репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1003 тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим, сказано в официальном заявлении.

Кроме того, указано, что следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы, а также идентификацию репатриированных тел.

Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по обстоятельствам пропавших без вести.

Кроме того, команда КШЧП выразила благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста, составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ, Объединенному центру обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение РФ и Украины — обезврежено 108 целей
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина нанесла удары по 3 пунктам управления армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 декабря 2025 года
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США отменили часть важных антироссийских санкций
Минфин США
США ослабляют санкционное давление на РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?