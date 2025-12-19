Україна повернула 1003 тіл воїнів Сил оборони

19 грудня відбувся новий етап репатріаційних заходів, у межах якого в Україну повернули 1003 тіла, які, як стверджує влада РФ, належать українським військовослужбовцям.
Головні тези:
- Незабаром будуть проведені всі необхідні експертизи та ідентифікація тіл.
- До процесу був залучений Міжнародний Комітет Червоного Хреста.
1003 тіл українських воїнів повернули додому
З заявою з цього приводу виступив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
Окрім того, наголошується, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи, а також ідентифікацію репатрійованих тіл.
Окрім того, команда КШППВ висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ, Обʼєднаному центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-