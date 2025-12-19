Україна повернула 1003 тіл воїнів Сил оборони
КШППВ
19 грудня відбувся новий етап репатріаційних заходів, у межах якого в Україну повернули 1003 тіла, які, як стверджує влада РФ, належать українським військовослужбовцям.

Головні тези:

  • Незабаром будуть проведені всі необхідні експертизи та ідентифікація тіл.
  • До процесу був залучений Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

З заявою з цього приводу виступив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1003 тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям, — йдеться в офіційній заяві.

Окрім того, наголошується, що слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи, а також ідентифікацію репатрійованих тіл.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Окрім того, команда КШППВ висловила вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста, складу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ, Обʼєднаному центру забезпечення заходів ЦВС Збройних Сил України.

