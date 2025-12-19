Україна завдала ударів по 3 пунктах управління армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.
Головні тези:
- Почався 1 395 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 18 грудня на фронті відбулося 193 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 19 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 194 520 (+1 220) осіб / persons
танків — 11 433 (+1) од.
бойових броньованих машин — 23 768 (+10) од.
артилерійських систем — 35 250 (+18) од.
РСЗВ — 1 574 (+1) од.
засоби ППО — 1 263 (+0) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 142 (+426) од.
крилаті ракети — 4 073 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 591 (+111) од.
спеціальна техніка — 4 027 (+0) од.
Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби.
Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.
