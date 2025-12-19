Україна завдала ударів по 3 пунктах управління армії РФ
Україна завдала ударів по 3 пунктах управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 19 грудня 2025 року

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно уразили три райони зосередження особового складу, три пункти управління та один артилерійський засіб російських загарбників.

Головні тези:

  • Почався 1 395 день повномасштабної війни Росії проти України. 
  • Загалом протягом 18 грудня на фронті відбулося 193 бойових зіткнення.  

Втрати армії РФ станом на 19 грудня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 194 520 (+1 220) осіб / persons

  • танків — 11 433 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 23 768 (+10) од.

  • артилерійських систем — 35 250 (+18) од.

  • РСЗВ — 1 574 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 263 (+0) од.

  • літаків — 432 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 142 (+426) од.

  • крилаті ракети — 4 073 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 70 591 (+111) од.

  • спеціальна техніка — 4 027 (+0) од.

Вчора противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 154 керовані авіабомби.

Крім цього, здійснив 4281 обстріл, зокрема 126 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5836 дронів-камікадзе.

Повітряний бій РФ і України — знешкоджено 108 цілей
Повітряні Сили ЗСУ
Нова атака РФ на Україну - які наслідки
Трамп схвалив масштабну військову допомогу для України
The White House
Трамп
Нова "бавовна" в Росії — палають "Тольяттіазот" і Орловська ТЕЦ
"Бавовна" в Росії охопила різні регіони

