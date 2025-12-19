Нова "бавовна" в Росії — палають "Тольяттіазот" і Орловська ТЕЦ

Вранці 19 грудня Міноборони РФ офіційно визнало, що українські ударні дрони атакували одразу 7 регіонів країни-агресорки. Внаслідок потужних ударів Сил оборони вирують пожежі одразу на кількох важливих об'єктах ворога.

"Бавовна" в Росії охопила різні регіони

Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, в Орловській області дрони атакували Орловську ТЕЦ.

Ставленик Кремля в регіоні попередив місцеве населення, що можливі проблеми з теплом, світлом і гарячою водою в Орлі.

В результаті ворожої атаки отримано пошкодження об'єкта комунальної інфраструктури міста Орла. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Аварійними бригадами проводяться ремонтні роботи, у зв'язку з чим можливі короткочасні обмеження тепло- та енергопостачання і гарячої води в Радянському районі міста Орла, — заявив губернатор Андрій Кличков. Поширити

Згодом стало відомо, що подачу тепла і гарячої води все ж зупинили.

На тлі останніх подій були скасовані заняття в освітніх організаціях і дитсадках, розташованих в Радянському районі міста.

Ба більше, вказано, що українські дрони поцілили в завод "Тольяттіазот" (ТОАЗ) в Тольятті, який знаходиться в Самарській області.

Там одразу почалася масштабна пожежа — дорогу до підприємства заблокували.

Варто звернути увагу на те, що ТОАЗ — російська хімічна компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників аміаку.

Також, згідно з останніми даними, через обрив дротів порушено енергопостачання хутора Недвигівка Мясниковського району та села Займо-Обрив Азовського району.