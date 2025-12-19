Нова "бавовна" в Росії — палають "Тольяттіазот" і Орловська ТЕЦ

Вранці 19 грудня Міноборони РФ офіційно визнало, що українські ударні дрони атакували одразу 7 регіонів країни-агресорки. Внаслідок потужних ударів Сил оборони вирують пожежі одразу на кількох важливих об'єктах ворога.
Головні тези:
- Ніхто з цивільного населення внаслідок українських атак не постраждав.
- У Ростовській області повідомляють про блекаут.
"Бавовна" в Росії охопила різні регіони
Як повідомляють російські опозиційні ЗМІ, в Орловській області дрони атакували Орловську ТЕЦ.
Ставленик Кремля в регіоні попередив місцеве населення, що можливі проблеми з теплом, світлом і гарячою водою в Орлі.
Згодом стало відомо, що подачу тепла і гарячої води все ж зупинили.
На тлі останніх подій були скасовані заняття в освітніх організаціях і дитсадках, розташованих в Радянському районі міста.
Ба більше, вказано, що українські дрони поцілили в завод "Тольяттіазот" (ТОАЗ) в Тольятті, який знаходиться в Самарській області.
Там одразу почалася масштабна пожежа — дорогу до підприємства заблокували.
Варто звернути увагу на те, що ТОАЗ — російська хімічна компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників аміаку.
Також, згідно з останніми даними, через обрив дротів порушено енергопостачання хутора Недвигівка Мясниковського району та села Займо-Обрив Азовського району.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-