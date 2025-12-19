Новая "бавовна" в России — горят "Тольяттиазот" и Орловская ТЭЦ
Новая "бавовна" в России — горят "Тольяттиазот" и Орловская ТЭЦ

"Бавовна" в России охватила разные регионы
Источник:  online.ua

Утром 19 декабря Минобороны РФ официально признало, что украинские ударные дроны атаковали сразу 7 регионов страны-агрессоры. В результате мощных ударов Сил обороны бушуют пожары сразу на нескольких важных объектах врага.

Главные тезисы

  • Никто из гражданского населения в результате украинских атак не пострадал.
  • В Ростовской области сообщают о блекауте.

"Бавовна" в России охватила разные регионы

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в Орловской области дроны атаковали Орловскую ТЭЦ.

Ставленик Кремля в регионе предупредил местное население, что возможны проблемы с теплом, светом и горячей водой в Орле.

В результате вражеской атаки есть повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. По предварительной информации, пострадавших нет. Аварийными бригадами проводятся ремонтные работы, в связи с чем возможны кратковременные ограничения тепло- и энергоснабжения и горячей воды в Советском районе города Орла, — заявил губернатор Андрей Кличков.

Впоследствии стало известно, что подачу тепла и горячей воды остановили.

На фоне последних событий были отменены занятия в образовательных организациях и детсадах, расположенных в Советском районе города.

Более того, указано, что украинские дроны попали в завод "Тольяттиазот" (ТОАЗ) в Тольятти, который находится в Самарской области.

Там сразу начался масштабный пожар — дорогу на предприятие заблокировали.

Стоит обратить внимание на то, что ТОАЗ — российская химическая компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.

Также, согласно последним данным, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.

