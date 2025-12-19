Новая "бавовна" в России — горят "Тольяттиазот" и Орловская ТЭЦ

Утром 19 декабря Минобороны РФ официально признало, что украинские ударные дроны атаковали сразу 7 регионов страны-агрессоры. В результате мощных ударов Сил обороны бушуют пожары сразу на нескольких важных объектах врага.
Главные тезисы
- Никто из гражданского населения в результате украинских атак не пострадал.
- В Ростовской области сообщают о блекауте.
"Бавовна" в России охватила разные регионы
Как сообщают российские оппозиционные СМИ, в Орловской области дроны атаковали Орловскую ТЭЦ.
Ставленик Кремля в регионе предупредил местное население, что возможны проблемы с теплом, светом и горячей водой в Орле.
Впоследствии стало известно, что подачу тепла и горячей воды остановили.
На фоне последних событий были отменены занятия в образовательных организациях и детсадах, расположенных в Советском районе города.
Более того, указано, что украинские дроны попали в завод "Тольяттиазот" (ТОАЗ) в Тольятти, который находится в Самарской области.
Там сразу начался масштабный пожар — дорогу на предприятие заблокировали.
Стоит обратить внимание на то, что ТОАЗ — российская химическая компания, входящая в десятку крупнейших в мире производителей аммиака.
Также, согласно последним данным, из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка Мясниковского района и села Займо-Обрыв Азовского района.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-