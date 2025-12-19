Украина нанесла удары по 3 пунктам управления армии РФ

Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1395 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 18 декабря на фронте произошло 193 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 19 декабря 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 194 520 (+1 220) человек / persons
танков — 11 433 (+1) ед.
боевых бронированных машин — 23 768 (+10) ед.
артиллерийских систем — 35 250 (+18) ед.
РСЗО — 1 574 (+1) ед.
средства ПВО — 1263 (+0) ед.
самолетов — 432 (+0) ед.
вертолетов — 347 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 142 (+426) ед.
крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 70 591 (+111) ед.
специальная техника — 4 027 (+0) ед.
Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 4281 обстрел, в том числе 126 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.
