Украина нанесла удары по 3 пунктам управления армии РФ
Украина нанесла удары по 3 пунктам управления армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 19 декабря 2025 года
Генштаб ВСУ официально подтвердил, что авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно поразили три района сосредоточения личного состава, три пункта управления и одно артиллерийское средство российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1395 день полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 18 декабря на фронте произошло 193 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 19 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 194 520 (+1 220) человек / persons

  • танков — 11 433 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 768 (+10) ед.

  • артиллерийских систем — 35 250 (+18) ед.

  • РСЗО — 1 574 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1263 (+0) ед.

  • самолетов — 432 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 142 (+426) ед.

  • крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 70 591 (+111) ед.

  • специальная техника — 4 027 (+0) ед.

Вчера противник нанес 74 авиационных удара, сбросил 154 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4281 обстрел, в том числе 126 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5836 дронов-камикадзе.

