Зеленский впервые встретился с президентом Польши Навроцким

19 декабря украинский лидер Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Что важно понимать, это произошло впервые после того, как последний занял президентское кресло.

Зеленский и Навроцкий встретились в Варшаве

Журналисты обращают внимание на то, что это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года.

Кроме того, указано, что она проходит после того, как официальная Варшава много раз требовала, чтобы именно украинский лидер Владимир Зеленский должен посетить столицу Польши.

Президент Украины 19 декабря в Варшаве проведет встречи с Навроцким, спикерами Сейма и Сената, а также с польским премьер-министром Дональдом Туском.

По предварительным данным, после встречи Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий дадут пресс-конференцию.

В Варшаве украинский лидер был встречен национальным гимном Украины.