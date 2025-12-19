Зеленский впервые встретился с президентом Польши Навроцким
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский впервые встретился с президентом Польши Навроцким

Зеленский и Навроцкий встретились в Варшаве
Читати українською

19 декабря украинский лидер Владимир Зеленский встретился со своим польским коллегой Каролем Навроцким. Что важно понимать, это произошло впервые после того, как последний занял президентское кресло.

Главные тезисы

  • Долгое время Польша настаивала на визите Зеленского.
  • Вскоре лидеры страны дадут совместную пресс-конференцию.

Зеленский и Навроцкий встретились в Варшаве

Журналисты обращают внимание на то, что это первая официальная встреча лидеров двух государств с момента вступления Кароля Навроцкого в должность 6 августа этого года.

Кроме того, указано, что она проходит после того, как официальная Варшава много раз требовала, чтобы именно украинский лидер Владимир Зеленский должен посетить столицу Польши.

Президент Украины 19 декабря в Варшаве проведет встречи с Навроцким, спикерами Сейма и Сената, а также с польским премьер-министром Дональдом Туском.

По предварительным данным, после встречи Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий дадут пресс-конференцию.

В Варшаве украинский лидер был встречен национальным гимном Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США отменили часть важных антироссийских санкций
Минфин США
США ослабляют санкционное давление на РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
90 млрд. евро Украины. Сразу три страны получили исключение
Решение ЕС о помощи Украине имеет исключения для некоторых членов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 1003 тел воинов Сил обороны
КШВОВ
1003 тел украинских воинов вернули домой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?