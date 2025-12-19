90 млрд. евро Украины. Сразу три страны получили исключение

Венгрия, Словакия и Чехия не будут иметь никаких финансовых обязательств в рамках реализации решения финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах на сумму 90 млрд евро.
Главные тезисы
- Эта ссуда предоставляется на беспроцентной основе.
- Она не станет обузой для бюджета Украины.
Решение ЕС о помощи Украине имеет исключения для некоторых членов
Что важно понимать, Европейский совет официально принял решение о предоставлении Украине ссуды в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.
Этот план намерен реализовать на основе заимствований Евросоюза на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, этот заем, который будет предоставлен на беспроцентной основе, не станет обузой для бюджета Украины.
Более того, указано, что официальный Киев должен будет погасить ее только тогда, когда получит репарации.
