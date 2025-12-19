90 млрд. евро Украины. Сразу три страны получили исключение
90 млрд. евро Украины. Сразу три страны получили исключение

Решение ЕС о помощи Украине имеет исключения для некоторых членов
Источник:  Европейская правда

Венгрия, Словакия и Чехия не будут иметь никаких финансовых обязательств в рамках реализации решения финансовой поддержки Украины в 2026-2027 годах на сумму 90 млрд евро.

  • Эта ссуда предоставляется на беспроцентной основе.
  • Она не станет обузой для бюджета Украины.

Что важно понимать, Европейский совет официально принял решение о предоставлении Украине ссуды в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Этот план намерен реализовать на основе заимствований Евросоюза на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза как гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, этот заем, который будет предоставлен на беспроцентной основе, не станет обузой для бюджета Украины.

Более того, указано, что официальный Киев должен будет погасить ее только тогда, когда получит репарации.

17 декабря новый чешский премьер-министр Андрей Бабиш призвал найти деньги для финансовой помощи Украины другим способом, а не использовать замороженные российские активы.

