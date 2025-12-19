90 млрд євро України. Одразу три країни отримали виняток
90 млрд євро України. Одразу три країни отримали виняток

Рішення ЄС щодо допомоги Україні має винятки для деяких членів
Read in English
Джерело:  Європейська правда

Угорщина, Словаччина та Чехія не будуть мати жодних фінансових зобов’язань у межах реалізації рішення щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро.

Головні тези:

  • Ця позика надається на безвідсотковій основі.
  • Вона не стане тягарем для бюджету України.

Рішення ЄС щодо допомоги Україні має винятки для деяких членів

Що важливо розуміти, Європейська рада офіційно ухвалила рішення щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Цей план мають намір реалізувати на основі запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов’язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини.

За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ця позика, яка буде надана на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України.

Ба більше, вказано, що офіційний Київ повинен буде погасити її лише тоді, коли отримає репарації.

17 грудня новий чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш закликав знайти гроші для фінансової допомоги України в інший спосіб, ніж використання заморожених російських активів.

