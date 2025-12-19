90 млрд євро України. Одразу три країни отримали виняток

Угорщина, Словаччина та Чехія не будуть мати жодних фінансових зобов’язань у межах реалізації рішення щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках на суму 90 млрд євро.
Головні тези:
- Ця позика надається на безвідсотковій основі.
- Вона не стане тягарем для бюджету України.
Рішення ЄС щодо допомоги Україні має винятки для деяких членів
Що важливо розуміти, Європейська рада офіційно ухвалила рішення щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.
Цей план мають намір реалізувати на основі запозичень Євросоюзу на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
За словами очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ця позика, яка буде надана на безвідсотковій основі, не стане тягарем для бюджету України.
Ба більше, вказано, що офіційний Київ повинен буде погасити її лише тоді, коли отримає репарації.
