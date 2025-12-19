Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким

19 грудня український лідер Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Польщі, зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Що важливо розуміти, це сталося вперше після сходження останнього на президентське крісло.

Зеленський та Навроцький зустрілися у Варшаві

Журналісти звертають увагу на те, що це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року.

Окрім того, наголошується, що вона відбувається після того, як офіційна Варшава багато разів вимагала, що саме український лідер Володимир Зеленський повинен здійснити візит до столиці Польщі.

Президент України 19 грудня у Варшаві проведе зустрічі з Навроцьким, спікерами Сейму і Сенату, а також з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.

За попередніми даними, після зустрічі Володимир Зеленський та Кароль Навроцький дадуть пресконференцію.

У Варшаві українського лідера зустріли національним гімном України.