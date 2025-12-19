Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким

Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким
Read in English

19 грудня український лідер Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Польщі, зустрівся зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким. Що важливо розуміти, це сталося вперше після сходження останнього на президентське крісло.

Головні тези:

  • Тривалий час Польща наполягала на візиті Зеленського.
  • Незабаром лідери країни дадуть спільну пресконференцію.

Зеленський та Навроцький зустрілися у Варшаві

Журналісти звертають увагу на те, що це перша офіційна зустріч лідерів двох держав з моменту вступу Кароля Навроцького на посаду 6 серпня цього року.

Окрім того, наголошується, що вона відбувається після того, як офіційна Варшава багато разів вимагала, що саме український лідер Володимир Зеленський повинен здійснити візит до столиці Польщі.

Президент України 19 грудня у Варшаві проведе зустрічі з Навроцьким, спікерами Сейму і Сенату, а також з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском.

За попередніми даними, після зустрічі Володимир Зеленський та Кароль Навроцький дадуть пресконференцію.

У Варшаві українського лідера зустріли національним гімном України.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США скасували частину важливих антиросійських санкцій
Мінфін США
США ослаблюють санкційний тиск на РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
90 млрд євро України. Одразу три країни отримали виняток
Рішення ЄС щодо допомоги Україні має винятки для деяких членів
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 1003 тіла воїнів Сил оборони
КШППВ
1003 тіл українських воїнів повернули додому

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?