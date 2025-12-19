По убеждению французского лидера Эмманюэля Макрона, Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава республики считает, что это поможет завершить захватническую войну РФ против Украины.

Макрон призывает изменить подход к Путину

По словам французского лидера, "либо будет достигнут продолжительный мир" в рамках текущих переговоров под руководством команды Дональда Трампа, либо Европа должна найти путь, чтобы снова вступить в диалог с Россией.

Макрон также подчеркнул, что это должно происходить в прозрачной форме и в сотрудничестве с Украиной.

Снова станет полезным поговорить с Владимиром Путиным. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Что важно понимать, с заявлением по этому поводу глава республики выступил после того, как члены ЕС договорились предоставить Украине 90 млрд евро ссуды на следующие два года, подкрепленные бюджетом Союза.

Аналитики обращают внимание на то, что этот шаг является существенным отклонением от ранее выбранного Брюсселем плана использования замороженных на территории ЕС российских активов для обеспечения ссуды.