Макрон вимагає відновлення діалогу з Путіним

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава республіки вважає, що це допоможе завершити загарбницьку війну РФ проти України.

Макрон закликає змінити підхід до Путіна

За словами французького лідера, "або буде досягнуто тривалого миру" у межах поточних переговорів під керівництвом команди Дональда Трампа, або Європа повинна знайти шлях, щоб знову вступити в діалог з Росією.

Макрон також наголосив, що це має відбуватися прозорій формі та у співпраці з Україною.

Знову стане корисним поговорити з Володимиром Путіним. Емманюель Макрон Президент Франції

Що важливо розуміти, з заявою з цього приводу глава республіки виступив після того, як члени ЄС домовилися надати Україні 90 млрд євро позики на наступні два роки, підкріплені бюджетом Союзу.

Аналітики звертають увагу на те, що цей крок є суттєвим відхиленням від раніше обраного Брюсселем плану використання заморожених на території ЄС російських активів для забезпечення позики.