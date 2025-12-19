Макрон вимагає відновлення діалогу з Путіним
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон вимагає відновлення діалогу з Путіним

Макрон закликає змінити підхід до Путіна
Read in English
Джерело:  Bloomberg

На переконання французького лідера Емманюеля Макрона, Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава республіки вважає, що це допоможе завершити загарбницьку війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Макрон додав, що Україна має бути залучена до процесу переговорів з Путіним.
  • Необхідно знайти правильну основу для поновлення діалогу з Росією.

Макрон закликає змінити підхід до Путіна

За словами французького лідера, "або буде досягнуто тривалого миру" у межах поточних переговорів під керівництвом команди Дональда Трампа, або Європа повинна знайти шлях, щоб знову вступити в діалог з Росією.

Макрон також наголосив, що це має відбуватися прозорій формі та у співпраці з Україною.

Знову стане корисним поговорити з Володимиром Путіним.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Що важливо розуміти, з заявою з цього приводу глава республіки виступив після того, як члени ЄС домовилися надати Україні 90 млрд євро позики на наступні два роки, підкріплені бюджетом Союзу.

Аналітики звертають увагу на те, що цей крок є суттєвим відхиленням від раніше обраного Брюсселем плану використання заморожених на території ЄС російських активів для забезпечення позики.

Ми, європейці та українці, зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії належним чином… Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговірниками, які потім підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант, — заявив Макрон.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп схвалив масштабну військову допомогу для України
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США скасували частину важливих антиросійських санкцій
Мінфін США
США ослаблюють санкційний тиск на РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким
Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?