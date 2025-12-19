"Талановитий актор". Путін цинічно похвалив Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

"Талановитий актор". Путін цинічно похвалив Зеленського

Путін не хоче визнати, що армія РФ програє битву за Куп'янськ
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно брехати, що російські окупанти успішно наступають на всіх напрямках. Окрім того, він відреагував на відео українського лідера Володимира Зеленського біля стели у Куп'янську, про захоплення якого глава Кремля заявляв нещодавно.

Головні тези:

  • Путін заявив, що до кінця року чекає "успіхів" російських загарбників на лінії бойового зіткнення.
  • Однак він нічого не говорить про поразки своєї армії на фронті.

Путін не хоче визнати, що армія РФ програє битву за Куп'янськ

Російські пропагандисти поцікавилися, як він відреагував на відео українського лідера Володимира Зеленського біля стели при в'їзді до Куп'янська.

Путін спочатку почав стверджувати, що не слідкує за цим, а потім додав, що президент України — "талановитий актор".

Тому тут нічого незвичного немає. Кажуть, що стела (при в'їзді до Куп'янська — ред.) зараз інакше виглядає. Ну чого стояти на порозі, заходь у дім, правильно? Якщо вже Куп'янськ під їхнім (ЗСУ — ред.) контролем.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Глава Кремля також почав вигадувати, що до Куп'янська "так просто" підійти неможливо, бо над небом, як мухи, кружляють безпілотникик українських і російських військових.

Що важливо розуміти, 2 грудня Путін гучно "запросив" іноземних журналістів, включаючи українських, відвідати Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито показати контроль РФ над цими містами.

Однак уже 12 грудня українські воїни провели успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області й оточили російське угруповання в місті.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула 1003 тіла воїнів Сил оборони
КШППВ
1003 тіл українських воїнів повернули додому
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким
Зеленський уперше зустрівся з президентом Польщі Навроцьким
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон вимагає відновлення діалогу з Путіним
Макрон закликає змінити підхід до Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?