"Талановитий актор". Путін цинічно похвалив Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно брехати, що російські окупанти успішно наступають на всіх напрямках. Окрім того, він відреагував на відео українського лідера Володимира Зеленського біля стели у Куп'янську, про захоплення якого глава Кремля заявляв нещодавно.

Путін не хоче визнати, що армія РФ програє битву за Куп'янськ

Російські пропагандисти поцікавилися, як він відреагував на відео українського лідера Володимира Зеленського біля стели при в'їзді до Куп'янська.

Путін спочатку почав стверджувати, що не слідкує за цим, а потім додав, що президент України — "талановитий актор".

Тому тут нічого незвичного немає. Кажуть, що стела (при в'їзді до Куп'янська — ред.) зараз інакше виглядає. Ну чого стояти на порозі, заходь у дім, правильно? Якщо вже Куп'янськ під їхнім (ЗСУ — ред.) контролем. Володимир Путін Російський диктатор

Глава Кремля також почав вигадувати, що до Куп'янська "так просто" підійти неможливо, бо над небом, як мухи, кружляють безпілотникик українських і російських військових.

Що важливо розуміти, 2 грудня Путін гучно "запросив" іноземних журналістів, включаючи українських, відвідати Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито показати контроль РФ над цими містами.

Однак уже 12 грудня українські воїни провели успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області й оточили російське угруповання в місті.