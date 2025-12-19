"Талановитий актор". Путін цинічно похвалив Зеленського

Російський диктатор Володимир Путін продовжує публічно брехати, що російські окупанти успішно наступають на всіх напрямках. Окрім того, він відреагував на відео українського лідера Володимира Зеленського біля стели у Куп'янську, про захоплення якого глава Кремля заявляв нещодавно.
Головні тези:
- Путін заявив, що до кінця року чекає "успіхів" російських загарбників на лінії бойового зіткнення.
- Однак він нічого не говорить про поразки своєї армії на фронті.
Путін не хоче визнати, що армія РФ програє битву за Куп'янськ
Російські пропагандисти поцікавилися, як він відреагував на відео українського лідера Володимира Зеленського біля стели при в'їзді до Куп'янська.
Путін спочатку почав стверджувати, що не слідкує за цим, а потім додав, що президент України — "талановитий актор".
Глава Кремля також почав вигадувати, що до Куп'янська "так просто" підійти неможливо, бо над небом, як мухи, кружляють безпілотникик українських і російських військових.
Що важливо розуміти, 2 грудня Путін гучно "запросив" іноземних журналістів, включаючи українських, відвідати Покровськ і Куп'янськ, щоб нібито показати контроль РФ над цими містами.
Однак уже 12 грудня українські воїни провели успішну контратаку під Куп'янськом Харківської області й оточили російське угруповання в місті.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-