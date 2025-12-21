ВСУ подтвердили вывоз армией РФ более 50 гражданских из Сумщины
ВСУ подтвердили вывоз армией РФ более 50 гражданских из Сумщины

Россияне продолжают похищать украинцев
Источник:  Украинская правда

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой сообщил СМИ, что российские захватчики действительно пересекли государственную границу Украины вблизи села Грабовское в Сумской области на границе с Россией и увезли оттуда более 50 мирных жителей региона.

Главные тезисы

  • Преимущественно это мужчины и женщины постарше.
  • Военные снова призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться, пока есть время и возможность.

Россияне продолжают похищать украинцев

По словам Лиховия, на фоне наступления врага, украинские защитники отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. На этом участке фронта начались стабилизационные действия, уточнил он.

Кроме того, официально подтверждается, что после захвата россиянами населенного пункта более 50 гражданских граждан Украины были принудительно вывезены на территорию страны-агрессорки.

Преимущественно это мужчины и женщины постарше, одной из них 89 лет. Почти все из них раньше отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины, — рассказал офицер Главного управления коммуникаций ВСУ.

Что важно понимать, правоохранители уже расследуют принудительную депортацию гражданских, а ВСУ расценивают это как нарушение Женевской конвенции.

На фоне последних событий украинские воины призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться.

Сумские власти организовали этот процесс — уже эвакуировано более 30 тысяч человек, еще почти 5700 человек (из них 38 детей) не согласились, — подчеркнул Лиховий.

