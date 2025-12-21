Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые официально отреагировал на предложение французского лидера Эмманюэля Макрона, призвавшего Европу возобновить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава республики считает, что это поможет остановить войну РФ против Украины.
Главные тезисы
- Путин продолжает имитировать участие в мирных переговорах.
- Зеленский озвучил свое требование на этот счет.
Путин якобы готов к диалогу с Макроном
Как уже упоминалось ранее, 19 декабря французский лидер Эмманюэль Макрон начал утверждать, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает крайне важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского коллеги касательно возобновления диалога с Путиным.
