Путин неожиданно согласился на предложение Макрона касательно Украины
Путин якобы готов к диалогу с Макроном
Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков впервые официально отреагировал на предложение французского лидера Эмманюэля Макрона, призвавшего Европу возобновить диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава республики считает, что это поможет остановить войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Путин продолжает имитировать участие в мирных переговорах.
  • Зеленский озвучил свое требование на этот счет.

Он (Макрон — ред.) сказал о готовности поговорить с Путиным. Он (Путин — ред.) также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому, если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить.

Как уже упоминалось ранее, 19 декабря французский лидер Эмманюэль Макрон начал утверждать, что Европа должна найти способ напрямую взаимодействовать с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске правильной основы для возобновления этой дискуссии должным образом… Иначе мы будем обсуждать между собой, а переговорщики, которые потом пойдут и будут обсуждать с россиянами самостоятельно. Это не идеальный вариант, — заявил Макрон.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он считает крайне важным сохранение участия США в "мирных переговорах", комментируя предложение французского коллеги касательно возобновления диалога с Путиным.

