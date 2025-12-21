Путін неочікувано згодився на пропозицію Макрона щодо України

Речник Кремля Дмитро Пєсков вперше офіційно відреагував на пропозицію французького лідера Емманюеля Макрона, який закликав Європу відновити діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава республіки вважає, що це допоможе зупинити війну РФ проти України.
Головні тези:
- Путін продовжує імітувати участь у мирних переговорах.
- Зеленський озвучив свою вимогу з цього приводу.
Путін нібито готовий до діалогу з Макроном
Як уже згадувалося раніше, 19 грудня французький лідер Емманюель Макрон почав стверджувати, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає вкрай важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького колеги щодо відновлення діалогу з Путіним.
