Путін неочікувано згодився на пропозицію Макрона щодо України
Read in English
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков вперше офіційно відреагував на пропозицію французького лідера Емманюеля Макрона, який закликав Європу відновити діалог з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава республіки вважає, що це допоможе зупинити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • Путін продовжує імітувати участь у мирних переговорах.
  • Зеленський озвучив свою вимогу з цього приводу.

Путін нібито готовий до діалогу з Макроном

Він (Макрон — ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Він (Путін — ред.) також висловив готовність вести діалог з Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Як уже згадувалося раніше, 19 грудня французький лідер Емманюель Макрон почав стверджувати, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним.

Ми, європейці та українці, зацікавлені в пошуку правильної основи для поновлення цієї дискусії належним чином… Інакше ми будемо обговорювати між собою з переговірниками, які потім підуть і обговорюватимуть з росіянами самостійно. Це не ідеальний варіант, — заявив Макрон.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він вважає вкрай важливим збереження участі США у "мирних переговорах", коментуючи пропозицію французького колеги щодо відновлення діалогу з Путіним.

