Зеленський розкрив масштаби російського терору за минулий тиждень
Україна
Зеленський розкрив масштаби російського терору за минулий тиждень

Володимир Зеленський
Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський звертає увагу українців та міжнародної спільноти на те, що протягом минулого тижня Росія випустила близько 1300 ударних дронів, майже 1200 керованих авіаційних бомб та 9 ракет різних типів по Україні. 

  • Особливо постраждала Одещина та наш південь.
  • Тривають переговори для завершення російської війни.

Російський терор проти України не вщухає

Як зазначив український лідер, протягом минулого тижня найбільше від ворожих атак постраждали Одеська область та весь південь.

Усі можливі служби залучені до того, щоб повернути нормальність життя в регіони.

Зеленський наголосив, що Україна робить все можливе, щоб зупинити російський терор.

Цього тижня є важливе рішення про фінансову безпекову гарантію для України — надання Єврорадою 90 млрд євро на 2026–2027 роки, також значні пакети допомоги від Норвегії та Японії, є домовленість із Португалією про співвиробництво морських дронів.

За словами глави держави, триває активна робота переговорних команд України та США над завершенням російської війни.

Зеленський додав, що українські “далекобійні санкції проти Росії” також приносять вагомі результати.

Росія вже усвідомила, що війна не приносить дивідендів, а завжди повертається туди, звідки прийшла.

Дякую всім, хто допомагає Україні. Маємо посилювати обороноздатність нашої держави, щоб дипломатія мала реальний шанс завершити кровопролиття, — наголосив Зеленський.

