Партизани паралізували один із головних залізничних вузлів постачання військ РФ — відео
Що відомо про нову операцію “АТЕШ”
Read in English
Джерело:  АТЕШ

Агенти партизанського руху “АТЕШ” повідомляють, що змогли успішно паралізувати ключовий залізничний вузол постачання російських загарбників у районі Ростова-на-Дону.

Головні тези:

  • Через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами.
  • Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем для ворога.

Нова успішна диверсія була реалізована на стратегічному залізничному вузлі у Батайську.

Внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба.

Що важливо розуміти, саме через нього відбувається постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами для угруповань ворога на Херсонському, Запорізькому напрямках, а також Донецькому та Криму. Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок та зривів у поставках для окупантів, — йдеться в офіційному повідомленні.

Згідно з даними агентів “АТЕШ”, порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем для армії РФ.

Станом на сьогодні військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій російських загарбників опинилося під загрозою зриву.

"АТЕШ" продовжує систематично руйнувати тилову інфраструктуру ворога. Наша мережа завдає точних ударів по найуразливіших місцях військової логістики окупантів.

