Партизани паралізували один із головних залізничних вузлів постачання військ РФ — відео

Агенти партизанського руху “АТЕШ” повідомляють, що змогли успішно паралізувати ключовий залізничний вузол постачання російських загарбників у районі Ростова-на-Дону.

Що відомо про нову операцію “АТЕШ”

Нова успішна диверсія була реалізована на стратегічному залізничному вузлі у Батайську.

Внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба.

Що важливо розуміти, саме через нього відбувається постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.

Через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами для угруповань ворога на Херсонському, Запорізькому напрямках, а також Донецькому та Криму. Диверсія створила ланцюгову реакцію затримок та зривів у поставках для окупантів, — йдеться в офіційному повідомленні. Поширити

Згідно з даними агентів “АТЕШ”, порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем для армії РФ.

Станом на сьогодні військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій російських загарбників опинилося під загрозою зриву.