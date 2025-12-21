Партизани паралізували один із головних залізничних вузлів постачання військ РФ — відео

Агенти партизанського руху “АТЕШ” повідомляють, що змогли успішно паралізувати ключовий залізничний вузол постачання російських загарбників у районі Ростова-на-Дону.
Головні тези:
- Через цей критично важливий вузол проходять військові ешелони з особовим складом, бронетехнікою, паливом та боєприпасами.
- Порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем для ворога.
Що відомо про нову операцію “АТЕШ”
Нова успішна диверсія була реалізована на стратегічному залізничному вузлі у Батайську.
Внаслідок підпалу релейних шаф було порушено роботу головного логістичного хаба.
Що важливо розуміти, саме через нього відбувається постачання окупаційних військ на всіх південних напрямках.
Згідно з даними агентів “АТЕШ”, порушення роботи станції Батайськ-Сортувальна призвело до логістичних проблем для армії РФ.
Станом на сьогодні військові вантажі застряють у дорозі, а планування операцій російських загарбників опинилося під загрозою зриву.
