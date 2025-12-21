Партизаны парализовали один из главных железнодорожных узлов поставок для войск РФ — видео

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что смогли успешно парализовать ключевой железнодорожный узел поставок российских захватчиков в районе Ростова-на-Дону.
Главные тезисы
- Через этот важный узел проходят военные эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами.
- Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам для врага.
Что известно о новой операции "АТЕШ"
Новая успешная диверсия была реализована на стратегическом железнодорожном узле Батайска.
В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба.
Что важно понимать, именно через него происходит снабжение оккупационных войск во всех южных направлениях.
Согласно данным агентов "АТЕШ", нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам для армии РФ.
По состоянию на сегодняшний день военные грузы застряют в пути, а планирование операций российских захватчиков оказалось под угрозой срыва.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-