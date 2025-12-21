Партизаны парализовали один из главных железнодорожных узлов поставок для войск РФ — видео
Что известно о новой операции "АТЕШ"
Читати українською
Источник:  АТЕШ

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что смогли успешно парализовать ключевой железнодорожный узел поставок российских захватчиков в районе Ростова-на-Дону.

Главные тезисы

  • Через этот важный узел проходят военные эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами.
  • Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам для врага.

Что известно о новой операции "АТЕШ"

Новая успешная диверсия была реализована на стратегическом железнодорожном узле Батайска.

В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба.

Что важно понимать, именно через него происходит снабжение оккупационных войск во всех южных направлениях.

Через этот важный узел проходят военные эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами для группировок врага на Херсонском, Запорожском направлениях, а также Донецком и в Крыму. Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов, — сказано в официальном сообщении.

Согласно данным агентов "АТЕШ", нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам для армии РФ.

По состоянию на сегодняшний день военные грузы застряют в пути, а планирование операций российских захватчиков оказалось под угрозой срыва.

“АТЕШ” продолжает систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага. Наша сеть наносит точные удары по самым уязвимым местам военной логистики оккупантов.

