Партизаны парализовали один из главных железнодорожных узлов поставок для войск РФ — видео

Через этот важный узел проходят военные эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и боеприпасами для группировок врага на Херсонском, Запорожском направлениях, а также Донецком и в Крыму. Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов, — сказано в официальном сообщении.