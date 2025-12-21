"Відбулося 235 бойових зіткнень". Ситуація на фронті знову загострюється

Вранці 21 грудня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 235 бойових зіткнень. Російські загарбники знову наростили кількість штурмів, намагаючись прорватися вперед.
Головні тези:
- Розпочався 1 397 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Українські воїни роблять все можливе, щоб стримати наступ ворога.
Втрати армії РФ станом на 21 грудня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 196 740 (+1 130) осіб
танків — 11 435 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 770 (+1) од.
артилерійських систем — 35 298 (+11) од.
РСЗВ — 1 575 (+0) од.
засоби ППО — 1 263 (+0) од.
літаків — 432 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 92 604 (+116) од.
крилаті ракети — 4 073 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 70 789 (+68) од.
спеціальна техніка — 4 029 (+1) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 70 авіаційних ударів, скинувши при цьому 166 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 3609 обстрілів, з них 94 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2833 дрони-камікадзе.
