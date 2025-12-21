"Произошло 235 боевых столкновений". Ситуация на фронте снова обостряется

Утром 21 декабря Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 235 боевых столкновений. Российские захватчики снова нарастили количество штурмов, пытаясь прорваться вперед.

Потери армии РФ по состоянию на 21 декабря 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.12.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 196 740 (+1 130) человек

танков — 11 435 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 23 770 (+1) ед.

артиллерийских систем — 35 298 (+11) ед.

РСЗО — 1 575 (+0) ед.

средства ПВО — 1263 (+0) ед.

самолетов — 432 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 604 (+116) ед.

крылатые ракеты — 4073 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 70 789 (+68) ед.

специальная техника — 4 029 (+1) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 70 авиационных ударов, сбросив при этом 166 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 3609 обстрелов, из них 94 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2833 дрона-камикадзе.