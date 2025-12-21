Зеленский раскрыл масштабы российского террора за прошедшую неделю
Зеленский раскрыл масштабы российского террора за прошедшую неделю

Владимир Зеленский
Российский террор против Украины не утихает
Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что в течение прошлой недели Россия выпустила около 1300 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и 9 ракет разных типов по Украине.

Главные тезисы

  • Особенно пострадала Одесщина и наш юг.
  • Сейчас продолжаются переговоры для завершения российской войны.

Как отметил украинский лидер, в течение прошлой недели больше всего от вражеских атак пострадали Одесская область и весь юг.

Все возможные службы вовлечены в то, чтобы вернуть нормальность жизни в регионы.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы остановить российский террор.

На этой неделе есть важное решение о финансовой гарантии для Украины — предоставление Евросоветом 90 млрд евро на 2026–2027 годы, также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии, есть договоренность с Португалией о сопроизводстве морских дронов.

По словам главы государства, идет активная работа переговорных команд Украины и США над завершением российской войны.

Зеленский добавил, что украинские "дальнобойные санкции против России" также приносят весомые результаты.

Россия уже осознала, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла.

Спасибо всем, кто помогает Украине. Должны усиливать обороноспособность нашего государства, чтобы дипломатия имела реальный шанс завершить кровопролитие, — подчеркнул Зеленский.

