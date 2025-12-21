Зеленский раскрыл масштабы российского террора за прошедшую неделю

Глава государства Владимир Зеленский обращает внимание украинцев и международного сообщества на то, что в течение прошлой недели Россия выпустила около 1300 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и 9 ракет разных типов по Украине.

Российский террор против Украины не утихает

Как отметил украинский лидер, в течение прошлой недели больше всего от вражеских атак пострадали Одесская область и весь юг.

Все возможные службы вовлечены в то, чтобы вернуть нормальность жизни в регионы.

Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы остановить российский террор.

На этой неделе есть важное решение о финансовой гарантии для Украины — предоставление Евросоветом 90 млрд евро на 2026–2027 годы, также значительные пакеты помощи от Норвегии и Японии, есть договоренность с Португалией о сопроизводстве морских дронов. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, идет активная работа переговорных команд Украины и США над завершением российской войны.

Зеленский добавил, что украинские "дальнобойные санкции против России" также приносят весомые результаты.

Россия уже осознала, что война не приносит дивидендов, а всегда возвращается туда, откуда пришла.