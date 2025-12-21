Падение Украины будет катастрофой для Венгрии — Орбан

По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, его страна не заинтересована в падении Украины, поскольку это стало бы для нее настоящей катастрофой. На этом фоне пророссийский политик снова призвал к подписанию мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Главные тезисы
- Орбан делает вид, что болеет за мир для Украины.
- Однако он продолжает продвигать интересы Кремля на европейской арене.
Орбан выступил с неожиданным заявлением
В своем новом сообщении венгерский лидер заявил, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".
По словам соратника диктатора Путина, стабильность в соседней стране имеет большое значение в Венгрии, которая поставляет туда электроэнергию и газ.
На этом фоне Виктор Орбан начал цинично жаловаться, что война каждый день ослабляет Украину.
Что важно понимать, ранее премьер Венгрии критиковал кредит ЕС для Украины, несмотря на то, что сам голосовал за него.
Он назвал этот заем "крайне плохим решением" и "зря потерянными деньгами".
