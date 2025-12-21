Падение Украины будет катастрофой для Венгрии — Орбан
Категория
Политика
Дата публикации

Падение Украины будет катастрофой для Венгрии — Орбан

Орбан выступил с неожиданным заявлением
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, его страна не заинтересована в падении Украины, поскольку это стало бы для нее настоящей катастрофой. На этом фоне пророссийский политик снова призвал к подписанию мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Главные тезисы

  • Орбан делает вид, что болеет за мир для Украины.
  • Однако он продолжает продвигать интересы Кремля на европейской арене.

Орбан выступил с неожиданным заявлением

В своем новом сообщении венгерский лидер заявил, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".

Падение Украины станет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, а мы должны достичь замечательного соглашения для того, чтобы этого не случилось.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По словам соратника диктатора Путина, стабильность в соседней стране имеет большое значение в Венгрии, которая поставляет туда электроэнергию и газ.

На этом фоне Виктор Орбан начал цинично жаловаться, что война каждый день ослабляет Украину.

Мир — это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас, — заявил пророссийский политик.

Что важно понимать, ранее премьер Венгрии критиковал кредит ЕС для Украины, несмотря на то, что сам голосовал за него.

Он назвал этот заем "крайне плохим решением" и "зря потерянными деньгами".

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин неожиданно согласился на предложение Макрона касательно Украины
Путин якобы готов к диалогу с Макроном
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ подтвердили вывоз армией РФ более 50 гражданских из Сумщины
Россияне продолжают похищать украинцев
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Партизаны парализовали один из главных железнодорожных узлов поставок для войск РФ — видео
Что известно о новой операции "АТЕШ"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?