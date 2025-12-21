Падение Украины будет катастрофой для Венгрии — Орбан

По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, его страна не заинтересована в падении Украины, поскольку это стало бы для нее настоящей катастрофой. На этом фоне пророссийский политик снова призвал к подписанию мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Орбан выступил с неожиданным заявлением

В своем новом сообщении венгерский лидер заявил, что падение Украины "будет катастрофой для Венгрии".

Падение Украины станет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, а мы должны достичь замечательного соглашения для того, чтобы этого не случилось. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По словам соратника диктатора Путина, стабильность в соседней стране имеет большое значение в Венгрии, которая поставляет туда электроэнергию и газ.

На этом фоне Виктор Орбан начал цинично жаловаться, что война каждый день ослабляет Украину.

Мир — это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас, — заявил пророссийский политик. Поделиться

Make no mistake: Ukraine’s collapse would be a disaster for Hungary. Stability next door matters. Hungary supplies 44% of Ukraine’s electricity and 58% of its gas. Meanwhile, the war weakens Ukraine day by day. Peace is the only thing that can strengthen it. Anyone who truly… pic.twitter.com/PxwEe0iXYL — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 20, 2025

Что важно понимать, ранее премьер Венгрии критиковал кредит ЕС для Украины, несмотря на то, что сам голосовал за него.